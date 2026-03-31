Mỹ cảnh báo “hậu quả nặng nề” nếu Iran tiếp tục phong tỏa Hormuz

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

Ba ngày sau khi tuyên bố Mỹ không cần bộ binh để đạt được các mục tiêu tại Iran, trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 30/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump hiện có "các lựa chọn sẵn có" để đối phó với những đe dọa của Iran trong việc kiểm soát eo biển Hormuz.

“Hiện tại, họ đang đưa ra những lời đe dọa về việc kiểm soát vĩnh viễn eo biển Hormuz, thiết lập hệ thống thu phí và những thứ tương tự. Điều đó sẽ không được phép xảy ra. Và Tổng thống có một số lựa chọn sẵn có, nếu ông ấy chọn, để ngăn chặn điều đó xảy ra”, nhà ngoại giao Mỹ nói.

Tổng thống Trump từng dọa sẽ đánh sập cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu eo biển này không được mở lại hoàn toàn.

"Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại bằng cách này hay cách khác một khi chiến dịch quân sự của chúng tôi tại Iran kết thúc. Nó sẽ mở cửa trở lại hoặc với sự đồng ý của Iran, hoặc thông qua một liên minh quân sự quốc tế bao gồm cả Mỹ”, ông Rubio cũng tuyên bố:

Ông cảnh báo: “Nếu Iran chọn cách đóng cửa eo biển sau chiến dịch, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio đã trình bày chi tiết cách tiếp cận của Mỹ với Iran, trong đó nhấn mạnh ưu tiên cho ngoại giao đồng thời vạch ra các phương án quân sự đang được xem xét.

Ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump tiếp tục ưu tiên các nỗ lực ngoại giao, với các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra thông qua các bên trung gian. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hành động quân sự nếu cần thiết.

"Các mục tiêu của chúng tôi tại Iran là rõ ràng, và chúng tôi sẽ đạt được chúng trong vòng vài tuần, chứ không phải vài tháng", ông Rubio khẳng định. Ông liệt kê các mục tiêu bao gồm: loại bỏ lực lượng không quân, hải quân của Iran, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phóng tên lửa và phá hủy các nhà máy quan trọng của nước này.

Ông Rubio đã chỉ trích chương trình tên lửa của Iran và các cuộc tấn công gần đây của nước này vào các nước láng giềng Vùng Vịnh, nói rằng các tên lửa tầm ngắn "chỉ có một mục đích duy nhất: tấn công Ả rập Xê út, UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain”. Ông cũng yêu cầu thêm rằng Iran phải ngừng sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời từ bỏ mọi tham vọng hạt nhân.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh, các thông điệp và cuộc đối thoại trực tiếp vẫn đang được thực hiện giữa các bên tại Iran và Mỹ thông qua trung gian. Ông nói với Al Jazeera: "Tổng thống Trump luôn ưu tiên ngoại giao và luôn muốn đạt được một kết quả, và chúng tôi đã có thể thực hiện điều đó từ trước”.

Trong khi đó, Iran tiếp tục phủ nhận đang đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với Mỹ.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một thành viên thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran cho biết, ủy ban này đã phê duyệt kế hoạch thu phí đối với các tàu băng qua eo biển Hormuz.

Theo quan chức này, kế hoạch cũng bao gồm việc cấm các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran được quá cảnh qua eo biển.

Đáng chú ý, các khoản thanh toán phí quá cảnh dự kiến được thực hiện bằng đồng rial của Iran.