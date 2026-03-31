Mỹ muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran trước 6/4

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30/3 khẳng định Mỹ và Iran đang tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài một tháng qua và các cuộc thảo luận đang diễn ra hiệu quả. Bà cho biết, Mỹ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran trước ngày 6/4.

Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày, cho đến ngày 6/4. Khi được hỏi về những gì Washington hy vọng đạt được trong khung thời gian đó, bà Leavitt nói Tổng thống "muốn đạt được một thỏa thuận".

Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh: "Thời hạn đó đang dần cạn kiệt. Còn lại vài ngày nữa, và chúng ta hãy chờ xem. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra vào cuối giai đoạn 10 ngày này”.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn New York Post ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc thảo luận của các nhà đàm phán Mỹ với Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf.

Ông cho biết, Mỹ đang đàm phán với các nhà chức trách "mới và hợp lý hơn" của Iran để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận này đã đạt "tiến triển lớn".

Khi được hỏi liệu Chủ tịch Quốc hội Iran có phải là người mà Mỹ có thể hợp tác hay không, ông nói: “Tôi sẽ cho các vị biết điều đó sau khoảng một tuần nữa".

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố các đại diện của Mỹ đang đàm phán với một nhân vật cấp cao của Iran, nhưng không phải tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ông nói, đó là lý do 2 lần ông quyết định hoãn “tối hậu thư” đối với Tehran.

Trong khi đó, ông Qalibaf, 64 tuổi, một phi công và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đã phủ nhận việc có các cuộc thảo luận với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua một lần nữa khẳng định Iran không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra cách đây một tháng và sẽ không làm điều đó cho đến khi hành động thù địch chấm dứt.

"Chúng tôi đã không có cuộc đàm phán nào với Mỹ trong suốt 31 ngày qua. Những gì đã xảy ra là việc gửi một yêu cầu đàm phán, kèm theo một bộ đề xuất từ phía Mỹ, được chuyển đến chúng tôi thông qua một số bên trung gian nhất định, bao gồm cả Pakistan”, ông cho biết trên mạng xã hội X.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh thêm: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Hiện nay, khi cuộc tấn công của Mỹ vẫn đang tiếp diễn với cường độ tối đa, tất cả nỗ lực và năng lực của chúng tôi đều được dành cho việc bảo vệ bản thể của Iran”.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Washington sẽ xóa sổ toàn bộ các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran ở Vùng Vịnh nếu Tehran làm chệch hướng các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết xung đột.

Thông qua trung gian, Mỹ đã chuyển tới Iran một bản đề xuất hòa bình gồm 15 điểm. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua cho rằng kế hoạch hòa bình này chứa đựng những yêu cầu "thái quá, phi thực tế và vô lý".