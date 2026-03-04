Mỹ đưa thêm lực lượng tới Trung Đông

Tóm tắt sự kiện:
- Mỹ triển khai hơn 50.000 quân, khoảng 200 chiến đấu cơ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
- Iran tuyên bố phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz.
- Israel tiếp tục không kích Iran và lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Tiêm kích F-35I Israel được cho là đã bắn hạ 1 máy bay Yak-130 Iran.
- Mỹ tăng cường an ninh cho các căn cứ khắp Trung Đông.
- Tần suất, cường độ tấn công của Iran vào các nước Vùng Vịnh giảm.
Theo RT, Sputnik, Guardian