Israel: F-35 lần đầu trong lịch sử bắn rơi máy bay có người lái

Tiêm kích F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Một tiêm kích tàng hình F-35 của Israel trở thành chiếc đầu tiên thuộc dòng máy bay này bắn rơi một phi cơ có người lái.

Theo tuyên bố của Israel, chiếc F-35I “Adir” đã bắn hạ máy bay Yak-130 của Không quân Iran trên bầu trời Tehran, đánh dấu “lần đầu tiên trong lịch sử một tiêm kích có người lái bị F-35 bắn hạ”, quân đội Israel cho biết trong tuyên bố ngày 4/3.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của Israel.

F-35 Lightning II do Lockheed Martin sản xuất bắt đầu được đưa vào biên chế từ năm 2015 và hiện được khoảng một chục quốc gia vận hành, trong đó có Israel, nước sử dụng biến thể riêng của loại tiêm kích này mang tên “Adir”.

F-35 từng đánh chặn tên lửa và UAV trong chiến đấu tại Trung Đông, nhưng trước đây chưa từng bắn hạ một máy bay có người lái, cho đến thời điểm này. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 40 năm các tiêm kích Israel bắn hạ một máy bay đối phương có người lái.

Yakovlev Yak-130, được NATO gọi là “Mitten”, là máy bay chiến đấu hạng nhẹ hai chỗ ngồi, đồng thời được sử dụng làm máy bay huấn luyện. Nga đã chế tạo hàng trăm chiếc loại này kể từ khi nó được đưa vào biên chế năm 2010. Một số đã được bàn giao cho Iran.

Kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 28/2, các tiêm kích Israel đã ném bom nhiều mục tiêu trên khắp Iran, tấn công các hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và cơ sở quân sự trên toàn quốc.

Các tiêm kích F-35 của Israel đang hoạt động tại Trung Đông cùng với F-35 của Mỹ và Anh. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm 2/3 rằng các F-35 của Không quân Hoàng gia đã bắn hạ UAV trên bầu trời Jordan, đánh dấu lần đầu tiên tiêm kích tàng hình của nước này phá hủy mục tiêu đối thủ trong chiến đấu.

Các tiêm kích F-35 của Mỹ là một trong nhiều loại máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia chiến dịch chống lại Iran, bên cạnh các tiêm kích tàng hình khác, máy bay tấn công điện tử, máy bay trinh sát, máy bay vận tải, máy bay tiếp dầu và máy bay ném bom.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết nước này đã nhắm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Iran, hệ thống phòng không, các địa điểm tên lửa đạn đạo, hạ tầng hải quân và năng lực thông tin liên lạc.

Iran đáp trả bằng các đợt hỏa lực ồ ạt kết hợp giữa UAV và tên lửa nhằm vào loạt mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông, khiến diễn biến leo thang không kiểm soát.