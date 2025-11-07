Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Malaysia (Ảnh: Reuters).

Theo một thông báo trên Công báo Liên bang ngày 6/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đã dỡ bỏ các hạn chế thương mại quốc phòng với Campuchia.

“Dựa trên việc Campuchia theo đuổi nghiêm túc hòa bình và an ninh, bao gồm thông qua việc tái tăng cường hợp tác với Mỹ về quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia, Ngoại trưởng đã đưa ra quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia”, thông báo viết.

Thông báo nói thêm, việc bán vũ khí cho Campuchia hiện sẽ được cho phép xét theo từng trường hợp và tùy thuộc vào các tiêu chí liên quan.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Campuchia vào năm 2021.

Quyết định dỡ bỏ cấm vận thương mại quốc phòng được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha hôm 31/10 rằng ông đã “đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu của Mỹ với Campuchia”.

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Á cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến một lễ ký một thỏa thuận ngừng bắn tăng cường giữa Thái Lan và Campuchia được xây dựng dựa trên một lệnh ngừng bắn trước đó.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong lễ ký rằng ông đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc chấm dứt giao tranh.