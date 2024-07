Mỹ dỡ bỏ cầu tàu 320 triệu USD ở Gaza sau 2 tháng sử dụng

Sau 2 tháng đưa vào vận hành, cầu tàu do Mỹ xây liên tục bị hỏng (Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ).

Cầu tàu do Mỹ xây dựng để vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza sẽ đóng cửa và bị dỡ bỏ do các vấn đề về thời tiết và an ninh liên tục xảy ra, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 17/7.

Phó Đô đốc Brad Cooper, phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói với các phóng viên rằng nhiệm vụ của cầu tàu đã hoàn tất và nó sẽ bị dỡ bỏ. Trước đó, cầu tàu 320 triệu USD do Mỹ xây dựng đã bị chỉ trích là kém hiệu quả và tốn chi phí cao.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố xây dựng cầu tàu vào tháng 3 sau khi hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng do các đợt tấn công dồn dập của Israel vào Gaza với mục tiêu xóa sổ nhóm vũ trang Hamas.

Các cuộc tấn công của Israel tàn phá Gaza, khiến 2 triệu người Palestine phải di tản và đối mặt với tình trạng thiếu thốn thức ăn, nước uống và dịch vụ chăm sóc y tế.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc vào tháng 6, khoảng 96% dân số ở Dải Gaza (2,15 triệu người) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao.

Cầu tàu do Mỹ xây bắt đầu nhận các chuyến hàng viện trợ từ ngày 17/5 cách đây hai tháng và quân đội Mỹ cho biết họ đã chuyển gần 10.000 tấn hàng tiếp tế cho những người Palestine đang gặp khó khăn.

Tuần trước, ông Biden cho biết cầu tàu hoạt động "đáng thất vọng" khi trước đó Mỹ mong muốn có thể cung cấp 2 triệu bữa ăn mỗi ngày cho người dân Gaza thông qua công trình.

Kể từ khi được xây xong, cầu tàu đã 3 lần bị tháo dỡ và chuyển đến cảng Ashdod của Israel để sửa chữa do thời tiết xấu. Vào tháng 6, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc sửa chữa cầu tàu do biển động ước tính tiêu tốn ít nhất 22 triệu USD.

Sau nhiều tháng chiến sự giữa Israel và Hamas nổ ra, các tổ chức quốc tế cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đe dọa dân số hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza.

Người dân ở Dải Gaza phải ăn thức ăn chăn nuôi, thậm chí xương rồng để sống sót. Các bác sĩ cho biết trẻ em tử vong trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước, trong khi Liên hợp quốc thừa nhận phải đối mặt với "những trở ngại quá lớn" trong việc viện trợ.

Theo cơ quan y tế ở Gaza, số người thiệt mạng cao nhấn mạnh thử thách khủng khiếp kéo dài nhiều tháng của người dân Palestine ở dải đất này, trong đó các chiến dịch ném bom trên không và tấn công trên bộ của Israel đã khiến đại đa số cư dân phải di dời và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc.