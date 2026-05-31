Li Băng đối mặt với chiều hướng leo thang tấn công từ Israel

Khói bốc lên từ địa điểm các cuộc không kích của Israel nhắm vào ngôi làng ở miền Nam Li Băng hôm 26/5 (Ảnh: AFP).

Trong tuyên bố, Thủ tướng Salam đồng thời hối thúc các nỗ lực chính trị và ngoại giao mạnh mẽ hơn để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới giữa lúc "Israel gây ra sự tàn phá trên diện rộng và trừng phạt tập thể".

Ông cũng khẳng định những cuộc tấn công đã vượt ra ngoài các mục tiêu cụ thể để nhắm vào các thị trấn, làng mạc và cơ sở hạ tầng dân sự.

“Israel đang theo đuổi chính sách phá hủy toàn diện vượt ra ngoài việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm cụ thể ở Li Băng. Những gì Israel đang làm không chỉ là vi phạm chủ quyền của Li Băng mà còn là một nỗ lực xóa bỏ lịch sử”, ông Salam nói trong cuộc họp báo ở Beirut.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với các cuộc tấn công nguy hiểm và chưa từng có của Israel”, ông nói thêm.

Thủ tướng Salam cho biết, Li Băng vẫn quyết tâm chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn đất nước trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột của các nước khác.

Ông cũng lập luận Israel không thể đạt được đảm bảo an ninh thông qua sự phá hủy và các cuộc tấn công quân sự.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Li Băng tuyên bố Beirut vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Li Băng, thả tù nhân, hồi hương người dân di tản và tái thiết thông qua đàm phán.

Ông nhấn mạnh mọi quyết định về chiến tranh hay hòa bình đều phải thuộc thẩm quyền của nhà nước và kêu gọi sự đoàn kết quốc gia, khẳng định Li Băng sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng dưới “một nhà nước, một quyết định và một quân đội”.

Bình luận về các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Li Băng và Israel, ông Salam cho biết chính phủ nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán thay mặt cho tất cả công dân.

“Không có gì đảm bảo rằng các cuộc đàm phán sẽ thành công, nhưng đây là lựa chọn ít tốn kém nhất cho Li Băng và người dân chúng tôi”, ông nói.

“Đàm phán không có nghĩa là đầu hàng. Công việc chuyên nghiệp của nhóm đàm phán nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận ngừng bắn”, ông Salam nói thêm.

Phát biểu trước những người dân bị buộc phải di dời do các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Li Băng nhà lãnh đạo này cho biết chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và hỗ trợ tái thiết.

Israel tiếp tục các cuộc không kích và các hoạt động trên bộ ở Li Băng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 17/4 và sau đó được gia hạn thêm 45 ngày bắt đầu từ ngày 17/5 thông qua trung gian hòa giải của Mỹ.

Chính quyền Li Băng hôm 28/5 cho biết các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 3.300 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người khác phải di dời.