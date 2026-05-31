Báo Iran: Mỹ đồng ý với điều kiện 12 tỷ USD từ phía Tehran?

Eo biển Hormuz đã trở thành điểm nghẽn của thương mại toàn cầu (Ảnh: Reuters).

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 30/5 rằng một bản ghi nhớ đề xuất với Mỹ có bao gồm thỏa thuận giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Tehran.

Bản tin dẫn một dự thảo "không chính thức" của bản ghi nhớ. Trước đó, một thông tin tương tự được Đài Truyền hình Nhà nước Iran đăng tải trong tuần này đã bị Nhà Trắng bác bỏ là không đúng sự thật.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mô tả chi tiết của riêng mình về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai đối thủ, trong đó nhiều nội dung chủ chốt cũng bị phía Iran bác bỏ.

Bản tin của truyền hình nhà nước Iran ngày 30/5 cho biết: "Mỹ đã cam kết trao cho Iran toàn quyền tiếp cận 12 tỷ USD tài sản của nước này trong vòng 60 ngày, để các nguồn lực này có thể được chuyển đến và sử dụng tại các ngân hàng ở những điểm đến do Iran lựa chọn mà không bị hạn chế".

Tuy nhiên, trong mô tả của mình về thỏa thuận vào ngày 29/5, ông Trump khẳng định rằng "sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển giao cho đến khi có thông báo mới".

Đầu tuần này, một nguồn tin nói với AFP rằng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran là thành viên của phái đoàn đã tới Qatar để "thảo luận về vấn đề các quỹ bị phong tỏa, nội dung được đề cập trong bản ghi nhớ như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong tương lai".

Bản tin ngày 30/5 của truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết Tehran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mà Iran đã gia tăng kiểm soát kể từ khi chiến sự bùng phát, gây biến động mạnh trên các thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, ngày 29/5, ông Trump tuyên bố Iran sẽ mở lại eo biển này cho "hoạt động hàng hải không bị hạn chế". Mỹ cũng nhiều lần khẳng định rằng việc Iran tiếp tục kiểm soát tuyến vận tải năng lượng quan trọng này là điều không thể chấp nhận được.

Mặt khác, quân đội Mỹ cho biết ngày 30/5 rằng họ đã vô hiệu hóa một tàu chở hàng treo cờ Gambia đang tìm cách đi tới một cảng của Iran bằng cách phóng tên lửa vào phòng động cơ của con tàu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông, cho biết vụ tấn công diễn ra ngày 29/5 sau khi tàu M/V Lian Star không phản hồi hơn 20 cảnh báo.

"Một máy bay Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng một tên lửa Hellfire vào phòng động cơ sau khi thủy thủ đoàn của Lian Star không tuân thủ yêu cầu. Con tàu hiện không còn tiếp tục hành trình tới Iran", CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Thông báo không đề cập liệu có thương vong nào trên tàu Lian Star sau vụ tấn công hay không.

"Các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa 5 tàu thương mại và chuyển hướng 116 tàu khác nhằm thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa, trong khi lệnh ngừng bắn với Iran vẫn đang có hiệu lực", CENTCOM cho biết.

Các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến lâu dài và mở cửa trở lại Hormuz đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.