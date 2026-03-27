Lầu Năm Góc: Cường kích Mỹ đang hoạt động tự do ở eo biển Hormuz

Tại cuộc họp nội các ngày 26/3, người đứng đầu Lầu Năm Góc hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã báo cáo về chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Khi được hỏi về những lo ngại liên quan đến việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể rải mìn khắp eo biển Hormuz, ông Hegseth cho biết việc lực lượng Iran bị suy yếu sẽ khiến Tehran khó thực hiện hành động đó.

“Chúng ta đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ bờ biển và năng lực hải quân của họ đến mức bất kỳ nỗ lực chiến lược hay hoạt động nào nhằm thực hiện những việc đó đều cực kỳ hạn chế, và chúng ta tiếp tục áp đảo hoàn toàn điều đó”, ông nói.

Ông lấy ví dụ các máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II và trực thăng AH-64 Apache của Mỹ đã được bay tự do theo ý muốn trên khắp không phận Iran, bao gồm cả eo biển Hormuz.

Trước đó, báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết, để mở lại eo biển Hormuz, Mỹ và các đồng minh đã triển khai các máy bay tấn công A-10 được trang bị vũ khí hạng nặng, bay thấp trên các tuyến hàng hải để phá hủy tàu hải quân Iran và sử dụng trực thăng Apache bắn hạ các máy bay không người lái của Iran.

“Sự hiện diện của các máy bay, trực thăng này là minh chứng cho thấy hệ thống phòng không của Iran đã biến mất, hệ thống chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị phá hủy”, ông Hegseth nói.

Ông cho biết, sau cuộc xung đột gần một tháng, lực lượng hải quân của Iran đã suy yếu đáng kể.

“Không chỉ là họ không còn hải quân, họ thậm chí không còn cả chỉ huy hải quân nữa. Chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Iran) đã bị loại bỏ trong các hoạt động không kích đêm qua. Vì vậy, họ không còn hải quân, cũng không còn lãnh đạo”, ông Hegseth nói.

Tại cuộc họp, ông cho biết Mỹ đã tập kích hơn 10.000 mục tiêu của Iran trong chưa đầy một tháng, bao gồm cả các cơ sở ngầm và các tòa nhà quan trọng đối với nền tảng công nghiệp quốc phòng.

Ông Hegseth lưu ý rằng, chiến dịch không kích đã phá hủy 150 tàu hải quân Iran kể từ cuối tháng trước.

Iran hiện chưa bình luận về những phát biểu của người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Eo biển Hormuz được coi rộng rãi là điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Tuyến đường thủy này nằm giữa Iran ở phía bắc và Oman, Các tiểu vương quốc Ả rập ở phía nam.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, khoảng 20 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển này mỗi ngày trong năm 2025, tương đương gần 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển trên toàn cầu.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này. Iran cảnh báo, bất cứ tàu thuyền nào qua eo biển không được sự cho phép của Tehran có thể bị đốt cháy.