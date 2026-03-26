Tổng thống Trump cảnh báo Iran đàm phán trước khi quá muộn

Tổng thống Donald Trump hôm nay 26/3 đã bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận đàm phán của Iran, cảnh báo thời gian đang cạn dần để đạt được một thỏa thuận.

“Các nhà đàm phán Iran rất khác biệt và “kỳ lạ”. Họ đang “xin” chúng ta đạt được một thỏa thuận, điều mà họ nên làm vì họ đã bị đánh bại hoàn toàn về mặt quân sự, không còn cơ hội phục hồi, vậy mà họ lại công khai tuyên bố họ chỉ đang “xem xét đề xuất của chúng ta”. Sai lầm!”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

“Họ tốt hơn hết nên nghiêm túc sớm, trước khi quá muộn, bởi vì một khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường quay lại, và hậu quả sẽ không tốt đẹp”, ông Trump cảnh báo.

Bài đăng của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông tuyên bố hồi đầu tuần rằng Mỹ và Iran đang đàm phán để chấm dứt xung đột, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với lập trường trước đó của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Trump cho rằng Iran rất muốn "đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sợ nói ra điều đó" một cách công khai vì lo ngại những hậu quả trong nước.

Nhà Trắng khẳng định các cuộc đàm phán không đi đến bế tắc, ngay cả khi Tehran bác đề xuất của Mỹ để chấm dứt chiến tranh. Chính quyền Mỹ được cho là đã đưa ra đề xuất 15 điểm cho Iran.

Kênh Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin phương Tây tiết lộ kế hoạch hòa bình của Mỹ, trong đó yêu cầu Iran phải tháo dỡ các năng lực hạt nhân hiện có, cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, không làm giàu uranium, chuyển giao kho dự trữ uranium cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, tháo dỡ 3 cơ sở hạt nhân, ngừng tài trợ, chỉ đạo và trang bị vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, mở cửa eo biển Hormuz, giới hạn chương trình tên lửa cả về tầm bắn và số lượng.

Đổi lại, Iran sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt do cộng đồng quốc tế áp đặt, Mỹ sẽ hỗ trợ Iran thúc đẩy chương trình hạt nhân dân sự, đồng thời cơ chế “tái áp đặt trừng phạt” - cho phép tự động áp đặt lại các lệnh trừng phạt nếu Iran không tuân thủ - sẽ bị loại bỏ.

Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tiềm năng với Iran ở Pakistan như một phần trong nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận các thông điệp đã được trao đổi thông qua các bên trung gian, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về lập trường của Washington.

Ông Araghchi ngày 25/3 nhắc lại rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ.

“Hiện tại, chính sách của chúng tôi là tiếp tục kháng chiến và không có cuộc đàm phán nào diễn ra”, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời một quan chức an ninh chính trị cấp cao cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra.

Quan chức này tuyên bố bất kỳ quyết định ngừng bắn nào cũng chỉ được đưa ra theo các điều kiện và thời gian biểu của Iran, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ không cho phép Tổng thống Mỹ quyết định khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc.

Theo PressTV, quan chức Iran đã vạch ra 5 điều kiện mà Tehran sẽ đồng ý chấm dứt xung đột, bao gồm chấm dứt “hành động gây hấn và sát hại”, đưa ra các đảm bảo cụ thể để ngăn chặn xung đột tái diễn, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra cho Iran, chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran và “tất cả các nhóm kháng chiến” trên khắp Trung Đông, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.