Tổng thống Trump cảnh báo đưa thêm biên đội tàu sân bay đến sát Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước. Lần trước họ không tin là tôi sẽ làm. Họ đã đi quá đà”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hôm 10/2, ám chỉ việc Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Chúng ta có một hạm đội đang tiến tới đó và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa”.

Washington hiện có khoảng 10 tàu chiến ở Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến.

Mỹ muốn Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân, kho tên lửa đạn đạo, đồng thời chấm dứt việc đầu tư cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm trong khu vực.

Tuy nhiên, trong một vòng đàm phán tại Oman vào tuần trước, Iran đã từ chối thảo luận bất kỳ vấn đề nào ngoài chương trình hạt nhân, chương trình vốn đã bị thụt lùi sau các đòn không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái. Iran cũng khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích dân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Trump coi vấn đề hạt nhân là một phần “đương nhiên” của bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran cũng phải giải quyết kho tên lửa đạn đạo của Tehran.

Ông nói, Mỹ “có thể đạt được một thỏa thuận tuyệt vời với Iran” và Tehran cũng “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

Những phát biểu này được đưa ra trước chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 11/2, trong đó 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung thảo luận chủ yếu về Iran. Tổng thống Trump cho biết thủ tướng Israel cũng muốn có một “thỏa thuận tốt”.

Trước khi lên máy bay tới Washington, ông Netanyahu đã hé lộ những điều ông dự định nói với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tôi sẽ trình bày với Tổng thống Trump cách hiểu của chúng tôi về các nguyên tắc của các cuộc đàm phán với Iran, những nguyên tắc cốt yếu không chỉ quan trọng đối với Israel, mà còn đối với tất cả những ai mong muốn hòa bình và an ninh ở Trung Đông”, ông Netanyahu nói.

Về phần mình, Iran cảnh báo sẽ nhắm đến các căn cứ của Mỹ ở khu vực nếu bị tấn công.

Tehran dường như cũng chuẩn bị sẵn cho kịch bản bị tấn công.

Những hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao mới cho thấy Iran đang thực hiện các biện pháp phòng thủ đáng kể tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng và sự bất định về khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự.

Các hình ảnh do Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) công bố cho thấy toàn bộ các lối vào mạng lưới đường hầm ngầm tại cơ sở Isfahan đã bị bịt kín bằng một lượng lớn đất đá.

Theo phân tích từ hình ảnh, các lối vào đường hầm ở khu vực trung tâm và phía nam hiện đã hoàn toàn không thể nhận diện được, trong khi lối vào phía bắc cũng đã bị lấp đất sau khi được trang bị thêm các biện pháp phòng thủ thụ động. Ảnh vệ tinh không ghi nhận hoạt động của phương tiện hay nhân sự nào xung quanh khu vực này.

Các nhà phân tích cho rằng động thái trên dường như nhằm hạn chế thiệt hại trong trường hợp xảy ra một cuộc không kích, đồng thời gây khó khăn cho bất kỳ chiến dịch đột kích trên bộ nào của lực lượng đặc nhiệm nhằm chiếm giữ hoặc phá hủy lượng uranium làm giàu cao có thể đang được lưu trữ bên trong cơ sở kiên cố của Iran.

Mặc dù cũng có khả năng Iran đã chuyển các thiết bị hoặc vật liệu nhạy cảm vào sâu trong các đường hầm để bảo vệ, nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức nào về hoạt động như vậy.

Những biện pháp chuẩn bị này tương tự các động thái từng được quan sát trong những ngày trước Chiến dịch Búa đêm, cuộc tấn công của Mỹ được tiến hành vào tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Isfahan, Fordow, Natanz và Arak.