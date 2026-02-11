Các căn cứ Mỹ ở Trung Đông lên dây cót đề phòng nguy cơ xung đột

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ al-Udeid của Mỹ ở Qatar ngày 17/1 so với 1/2 (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa thể lắng xuống sau cuộc đàm phán cấp cao cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như đến các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực nếu họ bị tấn công.

Mỹ có các căn cứ ở Iraq, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Các căn cứ này dường như đều đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ một cuộc tấn công trả đũa của Tehran.

Theo ông William Goodhind, một nhà phân tích ảnh pháp y thuộc tổ chức Contested Ground, so sánh các bức ảnh vệ tinh chụp đầu tháng 2 với những bức ảnh chụp trong tháng 1 cho thấy sự gia tăng gần đây về số lượng máy bay và các trang thiết bị quân sự khác của Mỹ trên khắp khu vực.

Căn cứ Al-Udeid ở Qatar

Theo các ảnh vệ tinh, tại căn cứ al-Udeid của Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, các tên lửa Patriot được nhìn thấy gắn trên các xe tải chiến thuật hạng nặng M983 HEMTT vào đầu tháng 2.

Điều này đồng nghĩa với việc các hệ thống này có thể được cơ động nhanh hơn, song cũng cho thấy mức độ rủi ro đã gia tăng khi các mâu thuẫn ngày càng trầm trọng.

Việc đưa các tên lửa Patriot lên bệ phóng di động thay vì các bệ phóng bán cố định cho phép chúng nhanh chóng triển khai để đánh chặn hoặc được di chuyển phòng thủ trong trường hợp Iran tấn công.

“Quyết định này mang lại cho các hệ thống Patriot khả năng cơ động lớn hơn nhiều, nghĩa là chúng có thể được di chuyển đến một địa điểm khác hoặc tái bố trí với tốc độ nhanh hơn”, ông Goodhind nói.

Tính đến ngày 10/2, vẫn chưa rõ liệu các tên lửa này còn được đặt trên các xe HEMTT hay không.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc chưa thể đưa ra bình luận ngay lập tức.

Ngoài các bệ phóng tên lửa, ảnh chụp căn cứ ngày 1/2 cho thấy có một máy bay trinh sát RC-135, 3 máy bay C-130 Hercules, 18 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và 7 máy bay vận tải C-17. Vào ngày 17/1, chỉ có 14 máy bay Stratotanker và 2 máy bay C-17.Có tới 10 hệ thống phòng không MIM-104 Patriot được gắn trên các xe HEMTT.

Các căn cứ khác

Ảnh chụp ngày 2/2 tại một địa điểm ở Muwaffaq tại Jordan cho thấy 17 máy bay tấn công F-15E, 8 máy bay A-10 Thunderbolt, 4 máy bay C-130 và 4 trực thăng chưa xác định. Ảnh chụp ngày 16/1 có độ phân giải thấp nên không thể nhận diện đầy đủ các máy bay tại đây.Ảnh ngày 2/2 tại một địa điểm thứ hai ở Muwaffaq cho thấy một máy bay C-17 và một máy bay C-130, cùng với bốn máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Các bức ảnh chụp địa điểm này vào ngày 25/1 không ghi nhận sự hiện diện của máy bay nào.

Tại căn cứ Prince Sultan ở Ả rập Xê út, ảnh chụp ngày 2/2 cho thấy một máy bay C-5 Galaxy và một máy bay C-17. Ảnh chụp trước đó cho thấy có 5 máy bay, dường như là C-130.Theo ảnh vệ tinh chụp ngày 6/2, có thêm 7 máy bay so với những gì được ghi nhận vào ngày 31/1 tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Theo ảnh chụp vệ tinh ngày 25/1 và ngày 10/2, số lượng máy bay tại căn cứ Dukhan của Mỹ ở Oman cũng đã tăng lên.