Động thái mới của Mỹ khi đưa lực lượng quân sự tiến sát Venezuela

Một máy bay C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đang lăn bánh tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Ceiba, Puerto Rico ngày 2/11 (Ảnh: Reuters).

Reuters phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy, hoạt động xây dựng tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Puerto Rico, vốn đã đóng cửa hơn 20 năm trước, đã bắt đầu được nối lại vào ngày 17/9. Các hoạt động dọn dẹp và xử lý lại đường lăn dẫn đến đường băng tại căn cứ quân sự đã bắt đầu được triển khai.

Cho đến khi Hải quân Mỹ rút khỏi cơ sở này vào năm 2004, Roosevelt Roads là một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Một quan chức Mỹ cho biết căn cứ này chiếm một vị trí chiến lược và cung cấp không gian rộng lớn để tập kết thiết bị, theo Reuters.

Ngoài việc nâng cấp khả năng cất cánh và hạ cánh máy bay tại Roosevelt Roads, Mỹ cũng đang mở rộng cơ sở hạ tầng sân bay dân sự ở Puerto Rico và trên đảo Saint Croix, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Các vùng lãnh thổ này nằm cách Venezuela chỉ khoảng 800km.

Puerto Rico trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ từ năm 1898 sau chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha. Puerto Rico có thống đốc riêng, hiến pháp riêng.

Theo Reuters, việc quân đội Mỹ nâng cấp một căn cứ hải quân cũ thời Chiến tranh Lạnh bị bỏ trống từ lâu ở vùng Caribe dường như cho thấy sự chuẩn bị cho các hoạt động kéo dài có thể hỗ trợ các hành động tiềm tàng ở Venezuela.

Vị trí Puerto Rico và Venezuela trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 14 cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 61 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela và Colombia, đồng thời thu hút sự chú ý đến một khu vực trên thế giới vốn nhận được nguồn lực hạn chế từ quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Trang tin Miami Herald dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Venezuela trong những ngày tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để đối phó với nạn buôn bán ma túy, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela.

Khi được yêu cầu bình luận về việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ tấn công các băng đảng ma túy trong khu vực.

"Tổng thống đã có hành động chưa từng có tiền lệ để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, nguyên nhân gây ra cái chết không đáng có của những người Mỹ vô tội", người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nêu rõ.

Việc tăng cường quân sự của Mỹ tại vùng Caribe bắt đầu vào tháng 8 với sự xuất hiện của tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu và máy bay do thám.

Truyền thông Mỹ trích dẫn dữ liệu từ Lầu Năm Góc cho biết, tính đến ngày 31/10, 10.000 quân nhân Mỹ và 6.000 thủy thủ được triển khai đến vùng Caribe gần Venezuela.

Số lượng triển khai được thống kê dựa trên các tàu mà Lầu Năm Góc đã công bố hoặc xác nhận.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Mỹ ở Puerto Rico.

Hiện tại, 8 tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được triển khai đến khu vực Caribe. Theo truyền thông Mỹ, đợt triển khai này dự kiến ​​sẽ được mở rộng trong thời gian tới với sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Vào ngày 31/10, Newsweek đưa tin tàu chiến USS Iwo Jima và các tàu hộ tống đã được phát hiện cách đảo La Orchila của Venezuela khoảng 200km, nằm trong tầm bắn của các hoạt động quân sự tiềm tàng.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.