Mỹ đánh tiếng cảnh báo, dự án có công ty Trung Quốc đấu thầu rơi vào bế tắc

Dân trí Một dự án cáp ngầm ở Thái Bình Dương được cho đã bị hoãn và rơi vào tình cảnh bế tắc sau khi Mỹ cảnh báo rủi ro an ninh khi một công ty Trung Quốc đặt giá thầu thấp hơn đối thủ 20%, Reuters đưa tin.

Dự án xây cáp ngầm ở Thái Bình Dương rơi vào cảnh đình trệ vì một công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu (Ảnh minh họa: NDTV).

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin đưa tin, một dự án cáp ngầm ở Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới (WB) dẫn đầu đã không thể chọn được nhà thầu sau khi chính phủ các quốc đảo ở khu vực đã để tâm tới lời cảnh báo của Mỹ rằng việc tham gia của một nhà thầu Trung Quốc có thể gây ra rủi ro về an ninh.

Công ty Trung Quốc HMN Technologies (tên cũ là Huawei Marine Networks) đã nộp hồ sơ thầu dự án, với mức giá đề xuất là 72,6 triệu USD, thấp hơn 20% so với các đối thủ ASN của Phần Lan và NEC của Nhật Bản.

Dự án Tuyến cáp Đông Micronesia (EMC) được thiết kế để cải thiện tình hình thông tin liên lạc của các quốc đảo Thái Bình Dương Nauru, Kiribati và Liên bang Micronesia thông qua các hệ thống cơ sở hạ tầng đi ngầm dưới biển có thể truyền tải dung lượng lớn hơn nhiều so với vệ tinh.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng, EMC hiện đã rơi vào tình trạng bế tắc do những lo ngại về an ninh tại các quốc đảo đối với hồ sơ dự thầu của HMN Tech. Dự án kết nối với một tuyến cáp nhạy cảm dẫn đến Guam, một lãnh thổ của Mỹ với nhiều khí tài quân sự quan trọng, điều đã làm gia tăng thêm những lo ngại về an ninh.

"Do không có lý do cụ thể để loại Huawei ra khỏi danh sách nhà thầu, nên cả 3 hồ sơ dự thầu đều bị loại bỏ", nguồn tin nói với Reuters.

Phía WB cho biết, cả 3 hồ sơ bị từ chối vì không đạt yêu cầu, nhấn mạnh họ đang bàn bạc với các chính phủ liên quan để vạch ra bước đi kế tiếp cho dự án bế tắc.

Hồi năm ngoái, Mỹ từng gửi công hàm tới Liên bang Micronesia, nhấn mạnh mối quan ngại của Washington về sự tham gia của phía Trung Quốc vào dự án. Liên bang Micronesia có các thỏa thuận phòng thủ quân sự kéo dài hàng thập niên với Mỹ.

Công hàm cáo buộc các công ty Trung Quốc sẽ gây rủi ro an ninh vì họ buộc phải hợp tác với các cơ quan tình báo và an ninh của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc đã phủ nhận điều này.

Trong những năm qua, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo chính phủ các nước trên thế giới liên quan tới các dự án có sự tham gia của các công ty công nghệ, viễn thông Trung Quốc, như Huawei, vì lo ngại gây ra mối đe dọa về an ninh.

Bản thân công ty HMN cũng đang nằm trong "danh sách đen" của Mỹ - các thực thể bị Washington cáo buộc có liên quan tới quân đội Trung Quốc.

Trong khi đó, phía Trung Quốc tuyên bố rằng, tất cả các bên có liên quan nên cung cấp một môi trường kinh doanh không phân biệt đối xử mà các công ty từ tất cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, có thể tham gia. Một đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các công ty của phía Bắc Kinh "luôn duy trì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an ninh mạng".

Đức Hoàng

Theo Reuters