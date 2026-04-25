Mỹ cử phái đoàn đến Pakistan, Iran nói chưa có ý định đàm phán

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: Wanna).

“Tôi có thể xác nhận đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner sẽ lên đường tới Pakistan một lần nữa vào sáng mai để tham gia các cuộc hội đàm, đàm phán trực tiếp với các đại diện từ phái đoàn Iran, thông qua sự trung gian của Pakistan, một người bạn và bên trung gian hòa giải tuyệt vời trong suốt toàn bộ quá trình này”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 24/4 cho hay.

Bà Leavitt cho biết phía Iran đã chủ động liên hệ, “như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi họ làm”, và đề nghị một cuộc đối thoại trực tiếp.

Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran sẽ đưa ra một đề nghị với Mỹ, nhưng ông vẫn chưa biết nội dung cụ thể là gì.

“Họ đang đưa ra một đề nghị và chúng ta sẽ phải chờ xem. Tôi không muốn tiết lộ điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người đang nắm quyền hiện nay”, ông Trump cho biết, đồng thời bổ sung rằng ông chưa nắm được các chi tiết.

Trước đó, truyền thông Mỹ nói rằng ông Trump sẽ cử 2 ông Witkoff và Jared Kushner đến Pakistan vào cuối tuần để đàm phán với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong khi Phó Tổng thống JD Vance sẵn sàng lên đường tới Islamabad nếu các cuộc đàm phán có tiến triển.

“Phó Tổng thống vẫn tham gia sâu sắc vào toàn bộ quá trình này, và ông ấy sẽ túc trực tại Mỹ cùng với Tổng thống và Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng như toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia để cập nhật tình hình. Tất nhiên, mọi người sẽ ở trạng thái sẵn sàng bay tới Pakistan nếu cần thiết”, bà Leavitt nói.

Tuy nhiên, giới chức Iran đã phủ nhận các báo cáo cho rằng ông Araghchi đang lên kế hoạch đàm phán với các quan chức Mỹ tại Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 24/4 cho biết, không có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch diễn ra giữa Iran và Mỹ. Các quan điểm của Iran sẽ được chuyển qua Pakistan”, ông Baghaei viết.

Người phát ngôn nói thêm rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để gặp gỡ các quan chức chính phủ “nhằm phối hợp với các nỗ lực hòa giải và trung gian đang diễn ra của họ để chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và khôi phục hòa bình trong khu vực”.

Hãng tin Tasnim cho hay, hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Mỹ trong chương trình nghị sự, và chuyến đi của ông Araghchi tới Islamabad không phải để đàm phán với phía Mỹ mà là để thảo luận với phía Pakistan về các cân nhắc của Iran về việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, ông Araghchi cho biết ông đang đi thăm Pakistan, Oman và Nga để “phối hợp chặt chẽ với các đối tác về những vấn đề song phương và tham vấn về các diễn biến trong khu vực”.