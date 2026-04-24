Mỹ siết vòng vây phong tỏa, Iran quyết không nhượng bộ

Phó Tổng thống Iran Esmail Saghab Esfahani ngày 24/4 tuyên bố, sau khi thất bại trong việc đạt được mục tiêu ở Iran bằng biện pháp quân sự, Mỹ đang cố gắng đạt được các mục tiêu này trên bàn đàm phán, nhưng Tehran không có ý định nhượng bộ.

"Đối phương đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào của họ… Trong hoàn cảnh như vậy, việc họ yêu cầu đàm phán là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương tự cho họ là một siêu cường và đã tham gia vào một cuộc chiến không mang lại kết quả. Họ dự định kết thúc các hoạt động quân sự trong 3-4 ngày, nhưng lại rơi vào thế bế tắc. Giờ đây, họ đang cố gắng đạt được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được trên chiến trường”, ông Esfahani nói.

Ông Esfahani nhấn mạnh Iran sẽ không nhượng bộ trong quá trình đàm phán.

"Câu trả lời của Iran rất rõ ràng: Những gì không được chấp nhận trên chiến trường, cũng không được chấp nhận trên bàn đàm phán", quan chức Iran tuyên bố.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran “đang mở rộng và vươn ra toàn cầu”.

“Không ai được phép đi từ eo biển Hormuz đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”, ông Hegseth nói.

Ông xác nhận một tàu sân bay nữa sẽ tham gia chiến dịch phong tỏa của Mỹ trong những ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ tiếp tục “cho đến khi” Mỹ hoàn thành sứ mệnh “táo bạo và nguy hiểm” nhằm chấm dứt mối đe dọa của Iran đối với an ninh toàn cầu.

Ông cũng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thêm thủy lôi sẽ là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép với Iran, bất chấp nỗ lực tìm kiếm cơ hội đàm phán.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan điều phối lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông, ngày 24/4 thông báo tàu sân bay thứ 3 của Mỹ, USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz, đã đi vào khu vực chịu trách nhiệm của CENTCOM.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay Mỹ, bao gồm USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77), cùng hoạt động tại Trung Đông.

Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ tuần này rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Các nguồn tin dự đoán các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ có thể nhắm vào các tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ, tàu rải thủy lôi và các khí tài khác giúp Iran phong tỏa hiệu quả các tuyến hàng hải quan trọng và sử dụng chúng như đòn bẩy đối với Mỹ.