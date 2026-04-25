Iran bắt giữ tàu container ở eo biển Hormuz

Tàu container Epaminondas bị Iran bắt giữ (Ảnh: Tasnim).

Hải quân IRGC ngày 24/4 tuyên bố họ đã bắt giữ 2 con tàu, bao gồm tàu container Epaminondas, vì lý do "đe dọa an toàn hàng hải, không có các giấy phép cần thiết và can thiệp vào hệ thống định hướng".

Hãng tin Tasnim cho biết, Epaminondas, con tàu treo cờ Liberia đã nhiều lần cập các cảng của Mỹ trong 6 tháng qua và bị IRGC tạm giữ "vì nhiều vi phạm hàng hải".

Theo dịch vụ theo dõi tàu biển MarineTraffic, dữ liệu vị trí của tàu Epaminondas đã không được cập nhật trong hơn 2 ngày qua. Lần cuối cùng con tàu được ghi nhận là ở vịnh Oman, phía tây thành phố Kuhestak của Iran.

Trước đó, trang tin Kathimerini của Hy Lạp cho biết, tàu container này, do công ty Maersk của Đan Mạch vận hành và được tập đoàn Technomar của chủ tàu người Hy Lạp George Giouroukos thuê, đã bị tấn công khi đang di chuyển gần vùng biển Iran. Thủy thủ đoàn gồm 21 người, tất cả đều là công dân Ukraine và Philippines.

Bộ Hàng hải và Chính sách Đảo của Hy Lạp cho biết con tàu đang đứng yên gần bờ biển Iran và vẫn dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng.

Các hình ảnh độc quyền mà Tasnim thu thập được cho thấy tàu Epaminondas sau khi bị Hải quân IRGC chặn đứng và đưa vào lãnh hải Iran tại eo biển Hormuz để kiểm tra hàng hóa, chứng từ và các hồ sơ liên quan. Một tàu khác bị bắt là MSC-Francesca có liên quan đến Israel.

Cả 2 con tàu đều hoạt động mà không có sự cho phép, “liên tục vi phạm các quy định và thao túng các hệ thống hỗ trợ hàng hải theo cách gây nguy hiểm cho an toàn trên biển”.

Tuyên bố lưu ý rằng các con tàu này đã cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz "một cách lén lút" khi bị các đơn vị Hải quân IRGC phát hiện và chặn lại.

Hải quân IRGC nhấn mạnh thêm rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ các quy định đã được công bố của Iran về việc đi qua eo biển Hormuz, hoặc tham gia vào các hoạt động trái với quy tắc hàng hải an toàn trên tuyến đường chiến lược này, sẽ bị xử lý bằng các biện pháp pháp lý và kiên quyết sau khi đã được giám sát và đánh giá đầy đủ.

Iran trên thực tế đã phong tỏa một phần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi cuối tháng 2.

Trong khi đó, Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải với Iran từ ngày 13/4 trong một nỗ lực nhằm gây sức ép kinh tế, buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm qua cho biết, bất chấp lệnh ngừng bắn, lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn được giữ nguyên, thậm chí mở rộng và vươn ra toàn cầu.

“Không ai được phép đi từ eo biển Hormuz đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”, ông Hegseth nói.

Ông xác nhận một tàu sân bay nữa sẽ tham gia chiến dịch phong tỏa của Mỹ trong những ngày tới.