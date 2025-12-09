Mỹ công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD cho nông dân (Ảnh: Bloomberg).

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ lấy một phần nhỏ trong số hàng trăm tỷ USD chúng ta thu được từ thuế quan... và chúng tôi sẽ cung cấp số tiền đó cho nông dân dưới hình thức hỗ trợ kinh tế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 8/12.

Gói hỗ trợ bao gồm 11 tỷ USD chi trả một lần cho nông dân trồng trọt thông qua một chương trình thanh toán cầu nối mới của Bộ Nông nghiệp. Khoản tiền 1 tỷ USD còn lại sẽ dành cho các loại cây trồng không nằm trong chương trình đó.

“Gói hỗ trợ này sẽ mang lại sự chắc chắn rất cần thiết cho nông dân khi họ đưa nông sản vụ mùa năm nay ra thị trường và chuẩn bị cho vụ mùa năm tới. Nó sẽ giúp họ tiếp tục nỗ lực giảm giá lương thực cho các gia đình Mỹ”, ông Trump nói thêm.

Gói hỗ trợ vốn được hứa hẹn từ lâu này nhằm cung cấp cứu trợ cho những nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm thuế quan toàn cầu của ông.

Gói hỗ trợ được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nặng cho nông dân trồng đậu nành. Trong phần lớn mùa thu này, trong giai đoạn vụ mùa bội thu, Trung Quốc đã ngừng toàn bộ việc mua đậu nành từ Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của đậu nành Mỹ vào năm 2024, chiếm 12,64 tỷ USD doanh số.

Trong cuộc gặp mang tính quyết định giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10, Washington và Bắc Kinh đã công bố một khuôn khổ thỏa thuận thương mại, trong đó có thỏa thuận về đậu nành.

Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu nành trong 2 tháng cuối năm nay và 25 triệu tấn vào các năm 2026, 2027 và 2028, tương đương mức trước thương chiến. Kể từ cuối tháng 10, Trung Quốc đã mua khoảng 2,2 triệu tấn đậu nành từ Mỹ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng hành động để cứu trợ nông dân Mỹ. Chính quyền ông đã phê duyệt 2 gói hỗ trợ vào năm 2018 và 2019 với tổng trị giá 28 tỷ USD cho nông dân bị ảnh hưởng bởi chính sách kinh tế của ông.