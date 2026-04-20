Mỹ công bố chi tiết vụ nổ súng, bắt giữ tàu hàng Iran

Tàu hàng Touska của Iran (Ảnh: Marine).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X rằng các lực lượng Mỹ “đang hoạt động tại biển Ả rập đã thực thi các biện pháp phong tỏa đường biển đối với một tàu chở hàng treo cờ Iran khi tàu này đang cố gắng tiến về một cảng của Iran”.

CENTCOM cho biết sau khi các lực lượng Mỹ đưa ra nhiều lời cảnh báo trong suốt 6 giờ đồng hồ, con tàu vẫn không tuân thủ các mệnh lệnh. Sau thời gian đó, lực lượng Mỹ đã nổ súng vào con tàu.

“Các lực lượng Mỹ đã đưa ra nhiều lời cảnh báo và thông báo cho con tàu treo cờ Iran rằng họ đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Sau khi thủy thủ đoàn trên tàu Touska không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại trong khoảng 6 giờ, tàu USS Spruance đã yêu cầu thuỷ thủ trên tàu Touska sơ tán khỏi buồng máy. Tàu Spruance sau đó đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska bằng cách bắn nhiều loạt đạn từ pháo MK 45 cỡ 127mm từ tàu khu trục vào buồng máy của Touska”, CENTCOM cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm: “Các lính Thủy quân lục chiến Mỹ từ Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 sau đó đã đổ bộ lên con tàu không tuân thủ này, và con tàu vẫn đang bị phía Mỹ tạm giữ”.

Tuyên bố này xác nhận thông tin trong bài đăng trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ bắt giữ.

“Hôm nay, một tàu chở hàng treo cờ Iran có tên Touska, dài hơn 270m và trọng tải gần bằng một tàu sân bay, đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải của chúng ta, và mọi chuyện đã diễn ra không hề suôn sẻ với nó”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 19/4.

Ông cho biết thêm: “Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ đã chặn tàu Touska tại vịnh Oman và đưa ra lời cảnh báo, yêu cầu dừng lại. Thủy thủ đoàn Iran đã từ chối lắng nghe, vì vậy tàu Hải quân của chúng ta đã chặn đứng họ ngay tại chỗ bằng cách bắn thủng một lỗ vào buồng máy. Hiện tại, Thủy quân lục chiến Mỹ đang tạm giữ con tàu này”.

Theo dữ liệu từ trang web Marine Traffic, khoảng 6 giờ trước thông báo của ông Trump, tàu Touska ở vị trí cách bờ biển phía nam Iran khoảng 45km, gần thành phố Chabahar. Một trang web theo dõi tàu biển khác là Tanker Tracker cho biết tàu Touska đã khởi hành từ Malaysia.

Những lời tường thuật từ phía Mỹ khác biệt so với những thông tin được đưa ra trên truyền thông Iran.

Hãng thông tấn Mehr dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng lực lượng Mỹ đồn trú tại biển Oman phải rút lui và rời khỏi khu vực sau khi phía Mỹ nổ súng vào một tàu thương mại của Iran nhằm ép buộc con tàu phải quay trở lại lãnh hải Iran.

Báo cáo cho biết, lực lượng Mỹ phải rời đi sau "sự hiện diện kịp thời và phản ứng nhanh chóng" từ các đơn vị hải quân thuộc IRGC nhằm hỗ trợ tàu Iran.

Mỹ đã công bố một lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13/4 sau khi hòa đàm thất bại. Động thái này diễn ra nhằm đáp trả việc Iran áp đặt hạn chế đối với việc vận chuyển qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy then chốt ở vịnh Ba Tư, nơi trung chuyển 1/5 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Hôm 17/4, Iran đã tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với việc di chuyển của tàu thuyền thương mại không thù địch qua eo biển này. Tuy nhiên, Tehran đảo ngược quyết định sau chưa đầy 24 giờ với lý do Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa hàng hải.