Mỹ coi fetanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh coi fetanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt” (Ảnh: SCMP).

“Hôm nay tôi đang thực hiện thêm một bước nữa để bảo vệ người Mỹ khỏi tai họa fentanyl chết người đang tràn vào đất nước chúng ta bằng sắc lệnh hành pháp mang tính lịch sử này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Ông đồng thời nhấn mạnh: “Không một quả bom nào gây ra những hậu quả như thứ này (fetanyl)”.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc ông đang trao huân chương cho các quân nhân Mỹ “vì vai trò trung tâm của họ trong việc bảo vệ biên giới”.

Sắc lệnh khẳng định “fentanyl bất hợp pháp gần với vũ khí hóa học hơn là một chất ma túy”. Sắc lệnh coi việc sản xuất và phân phối fentanyl là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp mỹ Pam Bondi “ngay lập tức theo đuổi các cuộc điều tra và truy tố liên quan đến buôn bán fentanyl”.

Đồng thời, sắc lệnh yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent “thực hiện các hành động phù hợp đối với các tài sản và tổ chức tài chính liên quan đến những cá nhân hoặc tổ chức tham gia hoặc hỗ trợ sản xuất, phân phối và buôn bán fentanyl bất hợp pháp cùng các tiền chất cốt lõi của nó”.

Luật pháp Mỹ hiện hành đã coi việc sử dụng, đe dọa sử dụng hoặc tìm cách sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt là tội hình sự, với mức án có thể lên tới tử hình, tùy theo hoàn cảnh. Luật cũng định nghĩa vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm “bất kỳ loại vũ khí nào liên quan đến tác nhân sinh học, độc tố hoặc vật trung gian truyền dẫn”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không thể thay đổi luật liên bang thông qua sắc lệnh hành pháp, và một cựu công tố viên liên bang chuyên về an ninh quốc gia đã đặt câu hỏi liệu động thái này có tạo ra bất kỳ tác động thực tế nào hay không.

Theo ước tính của chính phủ liên bang công bố vào tháng 5, số ca tử vong do quá liều ma túy tại Mỹ trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, mức giảm chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các opioid tổng hợp, chủ yếu là fentanyl, vẫn liên quan đến phần lớn các ca tử vong do quá liều.