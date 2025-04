Ông Trump ký lệnh nới lỏng xuất khẩu vũ khí Mỹ ra nước ngoài

Mỹ hiện vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Trump ngày 9/4 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm rà soát các quy định điều chỉnh hoạt động xuất khẩu thiết bị quân sự, trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tập đoàn quốc phòng Mỹ đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

"Chúng ta hiện không thể cung cấp hệ thống vũ khí cho các đồng minh then chốt một cách đáng tin cậy và hiệu quả, và nguyên nhân chính là do những bất cập và thiếu nhất quán trong quy trình phê duyệt hoạt động bán vũ khí ra nước ngoài", cố vấn Nhà Trắng Will Scharf phát biểu tại buổi lễ ký sắc lệnh tại phòng Bầu Dục.

"Vì vậy, sắc lệnh này sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan khác cải tổ hệ thống bán vũ khí cho nước ngoài, nhằm bảo đảm chúng ta có thể cung cấp các thiết bị vừa tạo việc làm cho người Mỹ, vừa mang lại nguồn thu cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước, đồng thời giúp các đồng minh chủ chốt tiếp cận vũ khí một cách đáng tin cậy và hiệu quả", ông nói thêm.

Trước đó, Reuters hôm 1/4 đưa tin ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh nới lỏng các quy định xuất khẩu thiết bị quân sự, tương tự một dự luật từng được ông Michael Waltz - hiện là cố vấn an ninh quốc gia - đề xuất vào năm ngoái, khi ông là nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện.

Sắc lệnh này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng cho các tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ như Lockheed Martin, RTX và Boeing.

Hiện nay, Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ trao cho Quốc hội quyền xem xét các thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài, tùy theo mức độ thân thiết của quốc gia đó với Mỹ và quy mô hợp đồng cung cấp.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump thường xuyên tỏ ra không hài lòng với việc các nghị sĩ Quốc hội trì hoãn các thương vụ vũ khí vì lý do nhân quyền hay những mối quan ngại khác.

Năm 2019, ông từng khiến nhiều nghị sĩ - kể cả các đồng minh đảng Cộng hòa - không đồng tình khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì căng thẳng với Iran.

Quyết định này cho phép ông bỏ qua tiền lệ kéo dài nhiều năm về việc Quốc hội giám sát các thương vụ vũ khí lớn và hoàn tất việc bán hơn 8 tỷ USD vũ khí cho Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Jordan.

Ngoài ra, trong ngày 9/4, ông Trump còn ký một sắc lệnh khác nhằm tiến hành đánh giá tổng thể các chương trình mua sắm của Bộ Quốc phòng.

"Với sắc lệnh này, chúng tôi sẽ hiện đại hóa cơ cấu mua sắm của Bộ Quốc phòng để cơ quan này có thể phản ứng nhanh hơn trước những biến động toàn cầu", ông Scharf cho biết.

"Chúng tôi cũng sẽ tiến hành rà soát các chương trình mua sắm hiện tại nhằm bảo đảm đồng tiền bỏ ra phải mang lại giá trị thực, và rằng chúng ta đang triển khai những hệ thống tối ưu nhất trên chiến trường", ông nói thêm.