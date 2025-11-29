Tổng thống Trump hủy toàn bộ sắc lệnh ký bằng bút tự động của ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Bất kỳ tài liệu nào được ông Joe Biden ký bằng bút tự động, khoảng 92% trong số đó, đều bị hủy bỏ ngay lập tức và không còn hiệu lực”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội ngày 28/11.

Ông nói thêm rằng ông “hủy toàn bộ các sắc lệnh hành pháp và bất cứ tài liệu nào không được ông Biden trực tiếp ký, bởi vì những người sử dụng bút ký tự động đã làm như vậy một cách bất hợp pháp".

Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ những sắc lệnh hiện có nào thời ông Biden sẽ bị ảnh hưởng.

Cũng không rõ có bao nhiêu sắc lệnh hành pháp được ký bằng bút máy tự động và ai sẽ xác nhận chữ ký của ông Biden. Việc các tổng thống Mỹ bãi bỏ chỉ thị của người tiền nhiệm là điều không hiếm.

Ngay khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã ban hành một lệnh thu hồi gần 80 sắc lệnh hành pháp thời ông Biden. Một số trong số đó vẫn còn hiệu lực và có thể sẽ bị hủy bỏ.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, từ tháng 1/2021 đến tháng 1 năm nay, ông Biden đã ban hành 162 sắc lệnh hành pháp, bao gồm các sắc lệnh về rủi ro an ninh quốc gia, giới hạn đầu tư, kiểm soát công nghệ nhạy cảm, hạn chế dữ liệu, thuế quan và đánh giá chuỗi cung ứng.

Ngay cả khi các sắc lệnh hành pháp này chấm dứt, các chính sách mới gần đây của ông Trump về đầu tư, công nghệ, thương mại và chuỗi cung ứng có thể khôi phục những hạn chế tương tự bằng các công cụ rộng hơn.

Việc sử dụng bút tự động là hợp pháp tại Mỹ cho các chữ ký tổng thống trên luật và sắc lệnh hành pháp, miễn là nó được tổng thống cho phép. Năm 2011, New York Times đưa tin ông Barack Obama đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên ký một dự luật bằng bút tự động khi đang ở châu Âu.

Ông Trump cáo buộc ông Biden đã không tự mình phê chuẩn các chữ ký đó và cho rằng, do tuổi tác và tình trạng suy giảm nhận thức mà ông Biden có thể không nhận thức được môi trường xung quanh.

Tổng thống Trump cảnh báo, nếu người tiền nhiệm Biden nói ông có tham gia vào quy trình bút tự động, “ông ấy sẽ bị truy tố tội khai man”.

Trong một tuyên bố vào tháng 6, ông Biden bác bỏ những cáo buộc của người kế nhiệm. “Hãy để tôi nói rõ: Tôi đã đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tôi đã đưa ra quyết định về các lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp, luật pháp và các tuyên bố. Bất kỳ gợi ý nào rằng tôi không làm như vậy là lố bịch và sai sự thật”, ông nói.

Động thái mới được đưa ra ngay sau khi ông Trump chỉ đạo cố vấn pháp lý phối hợp với Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi và các quan chức khác, điều tra “liệu một số cá nhân có âm mưu lừa dối công chúng về tình trạng tinh thần của ông Biden và vi phạm hiến pháp khi thực thi các thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng thống hay không”.