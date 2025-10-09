Người Israel, Palestine ăn mừng về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Người Palestine ăn mừng (Ảnh: AFP).

Hôm 9/10, tại Gaza, nơi hơn 2 triệu người đã phải sơ tán vì xung đột, nhiều thanh niên vỗ tay hò reo trên những con phố đổ nát, dù tiếng bom vẫn còn vang lên ở một số khu vực trong vùng.

“Không chỉ mình tôi vui mừng, cả Dải Gaza đều hạnh phúc, tất cả người Ả rập và cả thế giới đều vui mừng vì ngừng bắn và chấm dứt đổ máu. Xin cảm ơn và gửi tình yêu tới những ai đã đứng về phía chúng tôi”, ông Abdul Majeed Abd Rabbo ở Khan Younis, miền nam Gaza, nói.

Tại quảng trường ở Tel Aviv, Israel, nơi các gia đình có người thân bị bắt trong vụ tấn công của Hamas 2 năm trước thường tụ tập đòi trả tự do cho họ, bà Einav Zaugauker, mẹ của một con tin, xúc động không nói nên lời.

“Tôi không thở được, tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Khi gặp lại con, tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ làm gì? Ôm nó, hôn nó. Chỉ cần nói rằng mẹ yêu con, thế thôi. Và khi ánh mắt con chạm vào mắt tôi… cảm giác ấy thật choáng ngợp, đó chính là sự nhẹ nhõm”, bà nói trong ánh sáng đỏ rực của pháo sáng ăn mừng.

Ngày 8/10, Israel và Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin có thể mở đường chấm dứt cuộc chiến đẫm máu kéo dài 2 năm qua đã làm rung chuyển toàn Trung Đông.

“Tôi không thể diễn tả được cảm xúc này”, Omer Shem-tov, một con tin được trả tự do trước đó, chia sẻ.

Tại Gaza, các nhóm thanh niên tụ tập reo hò trên đường phố, một người còn được bạn bè tung hô trên vai.

“Đây là những khoảnh khắc mà người dân Palestine đã chờ đợi từ lâu”, ông Khaled Shaat ở Khan Younis nói.

Người dân Israel ăn mừng sau tin tức về thỏa thuận ngừng bắn, một người được nhìn thấy đeo mặt nạ mô phỏng khuôn mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Chỉ một ngày sau kỷ niệm 2 năm vụ tấn công xuyên biên giới của Hamas khiến Israel phát động chiến dịch quân sự ở Gaza, các cuộc đàm phán gián tiếp tại Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình do ông Trump khởi xướng.

Nếu được thực hiện đầy đủ, thỏa thuận này sẽ đưa 2 bên đến gần hơn bao giờ hết trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến khu vực, cuộc chiến đã kéo theo Iran, Li Băng và Yemen, làm thay đổi cán cân Trung Đông.

Giới chức Gaza cho biết hơn 67.000 người đã thiệt mạng và phần lớn Dải Gaza đã bị san phẳng kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

Phía Israel cho hay khoảng 1.200 người của họ đã thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin đưa về Gaza. Trong số 48 con tin vẫn bị giam giữ, 20 người được tin là còn sống.