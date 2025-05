Mỹ có thể tốn hơn 1.500 tỷ USD lập lá chắn tên lửa siêu vượt âm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng lập hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Ảnh minh họa: Avia Pro).

Phát biểu tại một hội nghị an ninh do Politico tổ chức, Tham mưu trưởng Lực lượng Không gian Mỹ, tướng Bradley Chance Saltzman, nhấn mạnh ngân sách 542 tỷ USD do quốc hội Mỹ lập kế hoạch cho hệ thống Vòm Vàng là không đủ để thực hiện dự án đầy tham vọng này.

"Sẽ cần thêm kinh phí", ông nói và cho rằng kinh phí có thể lên đến hơn 1.500 tỷ USD.

Ông cho biết thêm rằng hệ thống này nhằm mục đích phát hiện, theo dõi và đánh bại tên lửa siêu vượt âm cũng như các mối đe dọa tinh vi khác.

Vòm Vàng do Tổng thống Trump đề xuất hồi đầu năm nay là một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp bao gồm các thành phần trên bộ và trên không gian. Dự án vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng, nhưng Nhà Trắng đã sẵn sàng phân bổ các khoản tiền đáng kể bất chấp việc Lầu Năm Góc cắt giảm ngân sách.

Ông Salzman chỉ rõ rằng hệ thống sẽ dựa trên kiến trúc vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và trung bình, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hạt nhân.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã nhận được hơn 360 đề xuất từ các công ty, bao gồm ý tưởng tạo ra một "bầy đàn" gồm hàng nghìn vệ tinh nhỏ có trí tuệ nhân tạo để theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa.

Dự án này được so sánh với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) của Mỹ vào những năm 1980, được gọi là "Star Wars". Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ tính khả thi của dự án do tính phức tạp về mặt kỹ thuật và chi phí cao.

Cựu kiểm toán viên Lầu Năm Góc Dov Zakheim ước tính chi phí hàng năm của Vòm Vàng là 100 tỷ USD cho đến năm 2030.

Những người chỉ trích, bao gồm Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Vũ khí John Tierney, coi dự án này là không hợp lý về mặt kinh tế, chỉ ra rằng tên lửa tấn công rẻ hơn đáng kể so với tên lửa đánh chặn.