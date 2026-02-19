Động thái mới của Iran ở cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ tập kích

Hình ảnh vệ tinh cho thấy những nỗ lực đang được tiến hành để gia cố cho 2 lối vào đường hầm của một cơ sở tại khu phức hợp gần Nantanz, Iran (Ảnh: Reuters).

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran gần đây đã xây dựng một lớp chắn bê tông bên trên một cơ sở mới tại một địa điểm quân sự nhạy cảm và phủ đất lên trên, theo các chuyên gia.

Iran được cho đã thúc đẩy hoạt động xây dựng tại một khu vực được cho là đã bị Israel ném bom năm 2024.

Hình ảnh cũng cho thấy Iran đã lấp các lối vào đường hầm tại một cơ sở hạt nhân bị Mỹ tập kích trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran năm 2025, gia cố các lối vào đường hầm gần một địa điểm khác, đồng thời sửa chữa các căn cứ tên lửa bị tấn công trong cuộc xung đột.

Những hình ảnh này cung cấp cái nhìn về các hoạt động của Iran tại một số địa điểm nằm ở trung tâm căng thẳng với Israel và Mỹ, trong bối cảnh Washington tìm cách đàm phán một thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời cảnh báo hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.

Căn cứ Parchin trong quá trình sửa chữa từ 2024 tới 2026 (Ảnh: Reuters).

Cách Tehran khoảng 30km về phía đông nam, tổ hợp Parchin là một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Iran. Tình báo phương Tây nghi ngờ Tehran đã tiến hành các thử nghiệm liên quan đến kích nổ bom hạt nhân tại đây hơn 2 thập kỷ trước.

Iran luôn phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình nguyên tử của họ vì mục đích hòa bình.

Israel được cho là đã tấn công Parchin vào tháng 10/2024. Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau cuộc tấn công đó cho thấy một tòa nhà hình chữ nhật tại Parchin bị hư hại nghiêm trọng, và có dấu hiệu tái thiết trong các hình ảnh ngày 6/11/2024.

Hình ảnh ngày 12/10/2025 cho thấy hoạt động xây dựng tại địa điểm này, với khung của một cấu trúc mới lộ rõ và hai cấu trúc nhỏ hơn nằm bên cạnh. Tiến độ được thể hiện rõ hơn trong hình ảnh ngày 14/11/2025, với phần mái kim loại dường như bao phủ cấu trúc lớn.

Tuy nhiên, hình ảnh ngày 13/12/2025 cho thấy cơ sở này đã bị che phủ một phần. Đến ngày 16/2, công trình này hoàn toàn không còn nhìn thấy, bị che khuất bởi thứ mà các chuyên gia cho là một cấu trúc bê tông.

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho biết đã có tiến triển trong việc xây dựng một "lớp phủ bằng bê tông” bao quanh cơ sở mới xây tại địa điểm này, được xác định là Taleghan 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm bị phủ đất tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan ở Iran (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, tổ hợp Isfahan là 1 trong 3 nhà máy làm giàu uranium của Iran bị Mỹ ném bom trong tháng 6 năm ngoái.

Ngoài các cơ sở thuộc chu trình nhiên liệu hạt nhân, Isfahan còn có khu vực ngầm mà các nhà ngoại giao cho biết phần lớn uranium đã làm giàu của Iran được lưu trữ tại đó.

Hình ảnh vệ tinh chụp cuối tháng 1 cho thấy các nỗ lực mới nhằm lấp 2 lối vào đường hầm tại tổ hợp này. Trong bản cập nhật ngày 9/2, ISIS cho biết một lối vào thứ 3 cũng đã được lấp đất, đồng nghĩa toàn bộ lối vào của tổ hợp đường hầm hiện đã “bị chôn lấp hoàn toàn”.

ISIS cho biết ngày 9/2 rằng “việc lấp các lối vào đường hầm sẽ giúp giảm tác động của bất kỳ cuộc không kích nào và khiến việc tiếp cận mặt đất trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm nhằm thu giữ hoặc phá hủy lượng uranium làm giàu cao có thể được lưu trữ bên trong trở nên khó khăn hơn”.

Ngoài ra, ISIS cho biết hình ảnh vệ tinh chỉ ra rằng từ ngày 10/2 đã có các nỗ lực liên tục nhằm tăng cường phòng thủ cho hai lối vào của một tổ hợp đường hầm nằm dưới một ngọn núi cách Natanz khoảng 2km, nơi đặt hai nhà máy làm giàu uranium khác của Iran.

Hình ảnh cho thấy “hoạt động liên tục trên toàn khu phức hợp liên quan đến nỗ lực này, bao gồm sự di chuyển của nhiều phương tiện như xe ben, xe trộn bê tông và các thiết bị hạng nặng khác”, theo ISIS.