Đức, Pháp phản đối đề xuất của Mỹ đưa Nga trở lại G8

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

"Hiện tại, tôi không thấy bất kỳ thiện chí nào từ 6 thành viên hiện tại của G7, các quốc gia ngoài Mỹ, trong việc chấp nhận Nga trở lại nhóm này", Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg vào ngày 23/11.

Ông Merz nhấn mạnh việc đưa Nga trở lại G8 chỉ có thể được thông qua dựa trên sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm.

Theo trang tin DW, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ quan điểm tương tự Thủ tướng Đức. Ông Macron cũng tuyên bố không có điều kiện tiên quyết nào để Nga trở lại "Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới".

Nga từng là một trong các thành viên của G8 trước khi bị các nước trong khối "tẩy chay" và đưa G8 thành G7 vào năm 2014.

G7 đã lên án Nga vì những bất đồng trong cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine cũng như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ.

G7 hiện bao gồm Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italy, Canada và Nhật Bản. Nhóm này được coi là câu lạc bộ của các quốc gia có nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới.

Đề xuất đưa Nga trở lại G8 đã được đề cập gần đây trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Kế hoạch của Mỹ nêu rõ Nga có thể dần dần trở lại các thể chế quốc tế và tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Nga vẫn ở trong Nhóm G8, cuộc xung đột Ukraine có lẽ đã không xảy ra. Tổng thống Trump tuyên bố việc loại Nga khỏi G8 là một sai lầm.

Ông Trump cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau không muốn giữ Nga trong G8 sau khi nước này sáp nhập Crimea.

Phản hồi đề xuất đưa Nga trở lại G8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 2 nói rằng nhóm này đã trở nên lỗi thời vì các trung tâm tăng trưởng kinh tế đã chuyển sang các khu vực khác trên thế giới.

"G7 không đại diện cho các trung tâm phát triển kinh tế và xã hội hàng đầu thế giới", ông Peskov tuyên bố.

Ông nhấn mạnh rằng Nga ưu tiên Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20), bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cùng các thành viên G7.

"G20 phản ánh tốt hơn các đầu tàu kinh tế của thế giới", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, ông Peskov từng khẳng định việc quay trở lại G8 không phải là mục tiêu của Nga.

"Trong bất cứ trường hợp nào, Nga cho rằng thật sự không hiệu quả nếu bàn bạc về các vấn đề toàn cầu về địa lý, an ninh hoặc kinh tế mà thiếu đi sự có mặt của Trung Quốc và Ấn Độ", ông Peskov lý giải.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chưa bao giờ đề nghị bất kỳ ai để được cho phép quay trở lại G8. Ông Lavrov nói rằng Nga đã tham gia các thể chế khác như SCO, BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi), G20 và các thể chế này đều có triển vọng tốt.