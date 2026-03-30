Tổng thống Mỹ dọa “xóa sổ” hạ tầng năng lượng Iran nếu không đạt thỏa thuận

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội hôm nay 30/3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và không mở cửa eo biển Hormuz, Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự tại khu vực bằng cách “cho nổ tung và phá hủy hoàn toàn” các nhà máy điện và giếng dầu của Iran.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ “đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc với một chính quyền mới” của Iran nhằm “chấm dứt chiến dịch quân sự”.

“Đã đạt được những tiến triển lớn, nhưng nếu vì bất kỳ lý do nào mà một thỏa thuận không sớm được đạt được - điều có thể sẽ xảy ra - và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được “mở cửa cho hoạt động thương mại”, chúng tôi sẽ kết thúc “sự hiện diện” tại Iran bằng cách cho nổ tung và phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, các giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả toàn bộ nhà máy khử mặn), những mục tiêu mà chúng ta cố tình chưa đụng tới”, ông Trump cho biết.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 29/3, Tổng thống Trump cho biết ưu tiên của ông là "lấy dầu ở Iran", so sánh động thái này với tình hình ở Venezuela, nơi Mỹ dự định kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ “vô thời hạn” sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Việc Tổng thống Trump muốn "lấy dầu" của Iran đồng nghĩa với việc Mỹ phải kiểm soát đảo Kharg, hòn đảo chiến lược nơi phần lớn dầu mỏ của Iran được xuất khẩu.

Mỹ đang tăng cường lực lượng ở Trung Đông, khi Lầu Năm Góc lệnh triển khai 10.000 binh lính được huấn luyện tới khu vực này. Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã lên kế hoạch đổ bộ kiểm soát đảo Kharg cùng một số khu vực ven biển Iran.

Tuy vậy, một cuộc tấn công vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran sẽ rất rủi ro, làm tăng nguy cơ thương vong cho phía Mỹ và kéo dài chi phí cũng như thời gian của cuộc chiến.

“Có thể chúng ta chiếm giữ đảo Kharg, có thể không. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải ở đó (trên đảo Kharg) trong một khoảng thời gian”, ông Trump nói với Financial Times.

Bất chấp những lời đe dọa kiểm soát dầu mỏ Iran, Tổng thống Trump vẫn nhấn mạnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các “đặc phái viên” Pakistan đang tiến triển tốt.

Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Động thái này làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ông Trump đã yêu cầu Iran phải mở cửa trở lại hoàn toàn tuyến đường thủy quan trọng này trong những ngày tới, nếu không lực lượng Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của quốc gia này. Trước đó, ông cho Iran thời hạn 48 tiếng, nhưng sau đó gia hạn 5 ngày, và tiếp tục gia hạn thêm 10 ngày đến 6/4.

Trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ hôm 29/3, ông Trump cũng nói rằng Iran đã đồng ý với "hầu hết" đề xuất trong kế hoạch 15 điểm mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời bác bỏ các tuyên bố cho rằng Iran đã đồng ý phần lớn với các đề xuất của Washington. Ông mô tả bất kỳ khẳng định nào như vậy là vô căn cứ.

Ông Baqaei cho biết Iran cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ. Những gì đã được thảo luận chỉ là các thông điệp nhận được thông qua trung gian, cho thấy mong muốn đàm phán từ phía Mỹ.

Ông cũng khẳng định, lập trường của Iran là rõ ràng và không thay đổi như lập trường của Mỹ.