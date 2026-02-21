Tổng thống Trump nói sẽ áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa Tối cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng các mức thuế mới sẽ được áp dụng bổ sung lên trên những khoản thuế vẫn còn hiệu lực sau phán quyết của tòa. Ông bày tỏ sự không hài lòng trước phán quyết mà ông gọi là “cực kỳ đáng thất vọng” từ Tòa án Tối cao. Ông cũng công bố sẽ ký sắc lệnh thuế quan mới trên quy mô toàn cầu, ở mức 10%.

Phán quyết của Tòa án Tối cao đã vô hiệu hóa cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế mà ông Trump cho là thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ.

Các thẩm phán đã bác bỏ các mức thuế mà ông Trump áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Cả thuế đối ứng và các mức thuế liên quan đến chống buôn bán ma túy của ông Trump đều dựa trên đạo luật này.

Tòa án Tối cao phán quyết hôm 20/2 rằng IEEPA “không trao quyền cho Tổng thống áp đặt thuế quan”.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC sau đó rằng mức thuế 10% mới, có giới hạn thời gian 150 ngày, về cơ bản sẽ thay thế các mức thuế theo IEEPA.

Điều đó có thể đồng nghĩa với việc một số quốc gia sẽ phải chịu mức thuế thấp hơn so với trước đây, đặc biệt là những nước đã ký thỏa thuận thương mại với chính quyền ông Trump hoặc đang trong quá trình đàm phán. Phần lớn các mức thuế này được áp đặt theo IEEPA, do đó đã bị vô hiệu theo phán quyết của Tòa án Tối cao.

Sự thay đổi này có thể đặc biệt đáng kể đối với Trung Quốc, vốn phải chịu 2 mức thuế 10% dựa trên IEEPA ngoài mức thuế 25% vẫn còn hiệu lực. Các mức thuế IEEPA có thể sẽ được thay thế bằng thuế toàn cầu mới của ông Trump, đưa tổng mức thuế đối với Trung Quốc xuống còn 35%, theo quan chức Nhà Trắng.

Ông Trump khẳng định ông sẽ tìm những con đường khác để áp đặt thuế quan mà không cần Quốc hội. Quan chức Nhà Trắng cũng lưu ý rằng khi chính quyền xem xét thêm các cơ sở pháp lý khác, mức thuế đối với từng quốc gia có thể được nâng trở lại mức cao hơn.

Khi được hỏi tại cuộc họp báo vì sao ông không muốn làm việc với cơ quan lập pháp, ông Trump đáp: “Tôi không cần phải làm vậy. Tôi có quyền áp đặt thuế quan".

Ông cho biết sẽ ký sắc lệnh vào cuối ngày 20/2 để áp thuế 10% mới, viện dẫn Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Thuế theo điều khoản này chỉ có thể kéo dài tối đa 150 ngày, và bất kỳ gia hạn nào đều cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Khi được hỏi về giới hạn thời gian này và về việc cần Quốc hội ủng hộ, ông Trump nói: “Chúng tôi có quyền làm gần như bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm”.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế đang có hiệu lực theo các điều khoản được gọi là Mục 232 và Mục 301 sẽ tiếp tục “được duy trì đầy đủ hiệu lực”.

Chính quyền ông Trump cũng đang sử dụng Mục 301 để tiến hành một số cuộc điều tra về nghi vấn các hành vi thương mại không công bằng, và điều có thể dẫn tới các mức thuế mới bổ sung, ông cho hay.

Phần lớn doanh thu thuế quan của Mỹ trong năm ngoái đến từ các mức thuế theo IEEPA. “Những phương án khác sẽ được sử dụng để thay thế những phương án mà Tòa án đã bác bỏ", ông Trump nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền sẽ thay thế các mức thuế IEEPA bị bác bỏ bằng cách tận dụng một số đạo luật thuế quan hiện hành khác.