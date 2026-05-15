Mỹ: Chi 9 triệu USD đấu giá bữa ăn với tỷ phú Warren Buffett

Tỷ phú Warren Buffett (Ảnh: Reuters).

Mức giá thắng cuộc được xác lập trong phiên đấu giá kéo dài một tuần trên eBay, kết thúc ngày 14/5, theo trang web của eBay. Danh tính người chiến thắng hiện chưa được xác định.

Ông Buffett, Curry và vợ của anh là Ayesha Curry sẽ cùng dùng bữa với người chiến thắng và tối đa 7 khách mời do người này lựa chọn vào ngày 24/6 tại Omaha, bang Nebraska, nơi tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett đặt trụ sở.

Khoản tiền thu về sẽ được chia cho Quỹ Glide và tổ chức Eat. Learn. Play. Hai tổ chức phi lợi nhuận cho biết ông Buffett sẽ quyên góp thêm số tiền tương đương mức giá thắng đấu giá cho mỗi tổ chức, nâng tổng số tiền tài trợ lên khoảng 27 triệu USD.

Glide là tổ chức phi lợi nhuận tại khu Tenderloin của San Francisco, chuyên hỗ trợ người nghèo, vô gia cư và những người đang vật lộn với tình trạng lạm dụng chất gây nghiện.

Ông Buffett đã quyên góp khoảng 53,2 triệu USD cho Glide thông qua 21 cuộc đấu giá từ năm 2000 đến 2022.

Ông bắt đầu hỗ trợ Glide sau khi người vợ đầu tiên Susan tham gia hoạt động tình nguyện tại đây. Bà qua đời năm 2004. eBay cho biết mức đấu giá chiến thắng 19 triệu USD năm 2022 đến nay vẫn là mức cao nhất trong một cuộc đấu giá từ thiện trên eBay.

Eat. Learn. Play. được Stephen và Ayesha Curry thành lập, tập trung vào cung cấp bữa ăn dinh dưỡng, nâng cao khả năng đọc viết cho trẻ em và thúc đẩy lối sống năng động về thể chất.

Stephen Curry thi đấu ở vị trí hậu vệ cho Golden State Warriors, là nhà vô địch giải NBA 4 lần. Bà Ayesha Curry là doanh nhân, tác giả sách nấu ăn và nhà vận động chống nạn đói trẻ em.

Ông Buffett từ lâu tin rằng doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể hợp tác để tạo ra thay đổi thực sự.

Ông Buffett, 95 tuổi, hiện là chủ tịch Berkshire và từng giữ chức giám đốc điều hành của tập đoàn trong 60 năm. Ông đang quyên góp gần như toàn bộ khối tài sản còn lại của mình, được Forbes ước tính khoảng 143,5 tỷ USD, cho một quỹ từ thiện do 3 người con của ông giám sát.