Mỹ chế tạo vũ khí không thuốc nổ có thể làm tê liệt UAV đối thủ

Robot Leonidas AR (Ảnh: Epirus).

Các công ty Mỹ Epirus và General Dynamics Land Systems đang giới thiệu một hệ thống robot năng lượng định hướng mới, Leonidas AR. Hệ thống này được thiết kế để vô hiệu hóa UAV bằng cách làm hỏng bộ điện tử của chúng.

Theo thông cáo báo chí, hệ thống về cơ bản là một mô-đun vũ khí điện từ vi sóng có định hướng, Leonidas, được gắn trên khung gầm robot định hướng 10 tấn (TRX) của GDLS. Sự kết hợp này về lý thuyết có thể khắc phục một số hạn chế của hệ thống có người lái trong cuộc chiến chống UAV.

Một giới hạn lớn của phiên bản có người lái như vậy là tầm bắn. Ngay cả phiên bản lớn hơn dựa trên khung gầm Stryker cũng chỉ đạt 2km, có thể nâng cấp lên 4km. Do đó, nó thường được triển khai gần các mục tiêu quan trọng hoặc trực tiếp ở tiền tuyến, điều này khiến nó dễ bị tổn thương trước hầu hết các mối đe dọa trên chiến trường.

Bản thân mô-đun khá lớn và có thể bị hư hại dễ dàng do mảnh vỡ từ UAV, chưa kể nguy cơ với tổ lái nếu phương tiện bị tấn công.

Việc đặt hệ thống trên khung gầm robot tự động giảm rủi ro cho binh sĩ. Nền tảng nhỏ hơn cũng giúp hệ thống dễ ngụy trang hơn, mặc dù việc ngụy trang hoàn toàn vẫn còn khó khăn.

Khung TRX nặng 10 tấn và ban đầu được thiết kế cho việc phóng UAV tự hành, nhưng vẫn có khả năng hỗ trợ đầy đủ mô-đun Leonidas, biến nó thành "khắc tinh" của UAV giá rẻ.

Mục tiêu của việc phát triển vũ khí vi sóng định hướng là tạo ra khí tài không gây nguy hiểm tới con người, nhưng có uy lực vô hiệu hóa các mục tiêu điện tử đối phương và tạo ra một phương án hiệu quả về chi phí thay cho các loại vũ khí có chứa thuốc nổ truyền thống.

Mặc dù điều này làm giảm rủi ro cho người vận hành, hệ thống vẫn dễ tổn thương do tầm hoạt động và kích thước hạn chế. Cũng còn nghi vấn từ giới quan sát về khả năng cơ động của TRX khi mang theo một hệ thống vũ khí vi sóng tương đối cồng kềnh.

Bất chấp những hạn chế này, vũ khí vi sóng cung cấp một giải pháp chống UAV chi phí thấp, có thể triển khai trên diện rộng và vẫn được xem là một trong những phương án tối ưu để đối phó với mối đe dọa mới.