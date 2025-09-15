Mỹ biến UAV ác điểu thành "tàu sân bay trên không"

MQ-9A Reaper phóng Switchblade 600 (Ảnh: AeroVironment).

Defense Express đưa tin, Switchblade 600 của Mỹ đã được tích hợp để phóng từ trên không từ máy bay trinh sát - tấn công không người lái MQ-9A Reaper, biến MQ-9A thành một loại "tàu mẹ" cho các UAV.

Các bài thử tích hợp được tiến hành bởi nhà phát triển của những hệ thống này là AeroVironment và General Atomics Aeronautical Systems. Mục tiêu là tăng cường hiệu quả của các hệ thống này trong những điều kiện chiến trường ngày càng phức tạp.

Các thử nghiệm cho thấy khả năng truyền dữ liệu, điều khiển và dẫn đường trong thời gian thực có thể thực hiện được. Đồng thời, điều khiển vượt chân trời được thực hiện thông qua liên lạc vệ tinh (SATCOM).

Việc được phóng từ một nền tảng mới còn mở rộng tầm hoạt động của Switchblade 600 lên hơn 175km từ độ cao khoảng 9,1km. Điều này cho phép nó tấn công những mục tiêu ở cự ly xa hơn với cơ chế "tàu sân bay trên không" của MQ-9A.

Việc dùng MQ-9A làm nền tảng mang vũ khí có thể gây tranh luận vì chi phí cao, nhưng trong bối cảnh hiện nay của Mỹ, đó là lựa chọn thực tế. Với tầm bay dài và được triển khai tích cực ở nhiều "mặt trận nóng", việc bổ sung vũ khí mới cho MQ-9A là bước đi hợp lý.

MQ-9 Reaper dài gần 10m, với sải cánh 20m và tải trọng 1,8 tấn. MQ-9 là phiên bản cập nhật của MQ-1 Predator, được ra mắt vào những năm 1990. Reaper có động cơ mạnh hơn khoảng 8 lần và dài hơn 4m, với sải cánh dài hơn 5m so với các mẫu UAV trước đó.

MQ-9 Reaper có thể mang tới 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600kg nhiên liệu. UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000km và bay ở độ cao lên đến 15.000m.

Hiện nay, một chiếc UAV Reaper có giá khoảng 30 triệu USD, tức là đắt hơn cả một trực thăng tấn công AH-64E Apache và thậm chí đắt hơn một số loại máy bay chiến đấu F-16 Falcon biến thể cũ.

UAV này cũng được trang bị một bộ cảm biến hoàn chỉnh với bộ chỉ thị mục tiêu bằng laser, camera hồng ngoại và camera quang điện xoay bên dưới mặt trước của máy bay để giúp nhận biết khung cảnh bên dưới và cung cấp hình ảnh, video thời gian thực.

Việc Mỹ trang bị khả năng phóng UAV cỡ nhỏ cho Reaper diễn ra trong bối cảnh dòng vũ khí từng được mệnh danh là "ác điểu" ngày càng dễ tổn thương trên chiến trường. Nhiều chiếc UAV cỡ lớn và đắt đỏ như Reaper đã bị bắn hạ ở Yemen, Li Băng trong thời gian qua.

Từ tháng 10/2023, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã bắn hạ ít nhất 15 chiếc Reaper, trong đó 7 chiếc bị rơi chỉ riêng trong tháng 3 và 4 năm 2025, với thiệt hại ước tính vượt quá 500 triệu USD.

Houthi chỉ là một lực lượng quân sự phi nhà nước với hệ thống phòng thủ tương đối chắp vá. Nếu đối đầu với một lực lượng hiện đại hơn, có hệ thống phòng không quy mô và chính xác, mối đe dọa đối với Reaper sẽ còn lớn hơn nhiều.

Vì vậy, việc gia tăng năng lực cho vũ khí là điều kiện cần thiết để giúp Reaper thích nghi tốt hơn với thực tế tác chiến mới.