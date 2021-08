Mỹ cảnh báo thủ đô Afghanistan có thể thất thủ trước Taliban trong 90 ngày

Dân trí Nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng, các tay súng Taliban có thể nhanh chóng cô lập và chiếm đóng thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 90 ngày.

Quân đội Afghanistan canh gác một trạm kiểm soát ở quận Guzara, tỉnh Herat, Afghanistan ngày 9/7 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, một quan chức giấu tên của Mỹ dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 11/8 cảnh báo, lực lượng Taliban có thể cô lập Kabul trong vòng 30 ngày và giành quyền kiểm soát chỉ trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, quan chức này cũng nhấn mạnh, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn có thể đảo ngược kịch bản này bằng việc ngăn cản đà tiến công của Taliban.

Lực lượng Taliban đẩy mạnh chiến dịch tiến công nhằm mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ ở Afghanistan trong những ngày gần đây. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát 9 thủ phủ các tỉnh ở Afghanistan. Một quan chức EU cho biết, Taliban hiện kiểm soát khoảng 65% lãnh thổ Afghanistan.

Giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban đặc biệt căng thẳng ở thành phố Kandahar, một bác sĩ ở tỉnh Kandahar cho hay. Một nguồn tin an ninh phương Tây cũng cho biết, tất cả các cửa ngõ vào Kabul đều tắc nghẽn do người dân đổ về đây để tránh bạo lực leo thang ở những nơi khác. Do vậy, rất khó để xác định liệu các tay súng Taliban có trà trộn vào dòng người để xâm nhập Kabul hay không.

"Có nhiều lo ngại rằng các phần tử đánh bom liều chết tiến vào các khu vực ngoại giao để đe dọa, tấn công và khiến mọi người rời đi sớm nhất có thể", nguồn tin cho biết.

Tình hình ở Afghanistan càng trở nên bất ổn khi lực lượng quân sự của Mỹ và các đồng minh phương Tây rút dần khỏi đây. Các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu từ năm ngoái tại thủ đô Doha của Qatar cũng không đạt được tiến triển thực chất nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: "Taliban đang tham gia các cuộc hòa đàm tại Doha. Tuy nhiên, nếu Taliban đơn giản là vẫn cố gắng và tìm cách làm trái ngược với những gì họ cam kết, thì lực lượng này sẽ bị quốc tế phản đối và không nhận được sự ủng hộ của người dân Afghanistan".

"Taliban cam kết đàm phán để đạt thỏa thuận hòa bình dẫn đến một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài. Tuy vậy, tất cả các tín hiệu hiện nay cho thấy Taliban đang theo đuổi chiến thắng xung đột. Tấn công thủ phủ các tỉnh và nhằm vào dân thường là hành động đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận", ông Ned Price ngày 1/8 bình luận.

Theo Liên Hợp Quốc, trong vòng một tháng trở lại đây, hơn 1.000 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương do xung đột leo thang giữa Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan. Về phía Taliban, lực lượng này khẳng định không nhằm vào dân thường hay nhà cửa của họ ở bất cứ đâu và rằng chiến dịch tấn công của Taliban được tiến hành thận trọng với độ chính xác cao. Ngoài ra, Taliban đã cam kết không tấn công các lực lượng nước ngoài đang rút khỏi Afghanistan nhưng không đồng ý ngừng bắn với các lực lượng của chính quyền Kabul.

Minh Phương

Theo Reuters