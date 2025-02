Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa: Skynews).

Tam giác phòng thủ phía tây Kurakhove của Ukraine nguy cấp

Kênh Military Summary đưa tin, lần đầu tiên sau 4 năm, đại diện từ Mỹ và Nga đã bắt đầu các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út. Sau vòng đầu tiên, rõ ràng là cả hai bên đều hướng đến mục tiêu bình thường hóa quan hệ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu từ chối chấp nhận bất kỳ thỏa thuận mà không có sự tham gia của Ukraine và châu Âu. Trong khi đó, Đức đã công bố một gói viện trợ quân sự mới, được cho là nhằm mục đích leo thang xung đột hơn nữa.

Trên chiến trường, quân đội Nga (RFAF) đang đột phá qua các tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở Donetsk, nam Donetsk cũng như Kostiantynivka. Quân đội Ukraine (AFU) không thể ổn định tiền tuyến, có nguy cơ sụp đổ hoặc rút lui hàng loạt rất cao.

Các cuộc tấn công của Nga ở phía nam Donetsk không hề chậm lại mà gia tăng một cách chóng mặt. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía bắc, phía tây Velyka Novosilka.

Cuộc khủng hoảng của AFU gần Kurakhove đã lên đến đỉnh điểm khi tam giác phòng thủ phía tây thành phố đang trong tình trạng nguy cấp. Ulakly gần như nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của RFAF trong khi phần phía nam Kostiantynopil đã thất thủ.

Các nguồn tin của Ukraine đưa tin rằng một vòng vây đã hình thành ở phía bắc Andriivka, khiến nhiều đơn vị Kiev gặp nguy hiểm hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 18/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đồng thời đang khép vòng vây theo các mũi tên đỏ. Kiev tháo chạy theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga phát động tấn công toàn diện về phía tây hướng tới làng Kutkovka

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã phát động cuộc tấn công toàn diện về phía tây từ một đầu cầu ở khu vực Dvurechnaya nằm ở bắc Kupyansk thuộc vùng Kharkov.

Theo đó, từ đầu cầu ở bờ tây sông Oskol, RFAF đã tấn công vào 2 khu vực cùng lúc. Từ làng Zapadnoye, các đơn vị Moscow đã tiến gần đến Doroshovka. Sau khi chiếm được Figolovka, họ cũng đã tấn công từ khu định cư kiểu đô thị Dvurechnaya, tiến đến làng Dolgenkoye.

Rõ ràng là mục tiêu của các cuộc đột phá này là đẩy các đơn vị Kiev ở Kutkovka vào vòng vây, chiếm khu định cư này bằng các cuộc tấn công từ phía bắc cũng như phía nam.

Bộ tư lệnh Moscow hiện không vội vàng tiến hành các hoạt động tấn công trực tiếp vào Kupyansk. Họ có một nhiệm vụ khác: cắt đứt các tuyến đường hậu cần của đối phương dẫn đến thành phố từ phía bắc, cụ thể là từ làng Velykyi Burluk. Tuy nhiên, điều này có thể không cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp của đối phương ở Kupyansk.

Khả năng chiến đấu của AFU theo hướng Kupyansk hoàn toàn gắn liền với đường cao tốc E40, chạy từ Kharkov qua Chuguev.

Nhiệm vụ hiện tại của các đơn vị Moscow hoạt động từ đầu cầu gần Dvurechnaya chủ yếu là hành động chống lại Nhóm lực lượng Kharkov của AFU. Việc tiến vào hậu phương của nhóm tác chiến này sẽ phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ đối phương ở phía bắc vùng Kharkov, tạo điều kiện tiên quyết để hợp nhất các đơn vị RFAF từ các Nhóm lực lượng Bắc và Tây.

Do đó, quân đội Ukraine sẽ đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng có quy mô rất lớn. Và các đơn vị, phân khu riêng biệt của AFU được tập hợp lại để thành lập nhóm tác chiến đã không thể chặn được sự mở rộng đáng kể đầu cầu của Nga. Điều này không chỉ do thực tế là thành phần của lực lượng Kiev không đồng nhất lại chủ yếu bao gồm các đội hình tiểu đoàn độc lập, mà còn do chỉ huy yếu kém.

Hoạt động của lực lượng Moscow tại ngã ba của vùng Kharkov với quận Valuysky của vùng Belgorod đang "bị bao phủ trong sương mù", không có thông tin khách quan nào về các hành động của quân đội Nga trong khu vực này.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự xuất hiện của RFAF gần ngôi làng Topoli bị bỏ hoang đã buộc Bộ tư lệnh Kiev phải san sẻ nguồn lực, điều động các đơn vị đóng quân gần Dvurechnaya lên giải vây. Rốt cuộc, mối đe dọa trực tiếp đối với ngôi làng Velykyi Burluk đã khiến AFU tự làm suy yếu các đơn vị đang cố ngăn cản việc mở rộng đầu cầu của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/2. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine đầu hàng Sverdlikovo, Nga tiếp tục truy kích

Kênh Rybar cho biết, Moscow tập kích các mục tiêu của AFU ở các khu vực Kiev, Odessa, Cherkasy. Kiev đáp trả bằng UAV nhằm vào trạm bơm dầu Kropotkinskaya của Liên hợp đường ống Caspi ở Krasnodar Krai thuộc lãnh thổ Nga.

Theo hướng Kursk, sau khi lực lượng Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc quận Sudzhan, RFAF tiếp tục xông lên truy kích, đẩy lùi đối phương ra khỏi vùng ngoại ô phía nam và phía đông của khu định cư.

Trên trục Kupyansk - Svatovsky, lính xung kích Nga đang chiến đấu ở Topoli, giành được chỗ đứng ở phía tây Dvurechnaya.

Tại Andriivka, lực lượng Moscow đang tiến về vùng ngoại ô cả phía nam lẫn phía bắc, cuối cùng đã xóa sổ được cứ điểm phía tây Dachnoye đồng thời đang chiến đấu giành Ulakly cũng như Konstantinople.

Về phía Vremyevsk, RFAF tiếp tục phát triển về phía bắc Bolshaya Novosyolka, đánh bật đối phương ra khỏi một số cứ điểm gần Novoocheretovatoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 18/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga tiến vào Petrovka ở Toretsk

Kênh Rybar cho biết, mặc dù quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát địa giới hành chính thành phố Toretsk nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở cả vùng ngoại ô cũng như các khu định cư lân cận.

Tuy nhiên, mới đây, đã xuất hiện tin tích cực cho RFAF từ phía nam: theo đoạn phim kiểm soát khách quan, lính xung kích Nga tiến vào bên trong ranh giới khu định cư Petrovka ở tây bắc Toretsk.

Từ các tài liệu video được công bố, có thể kết luận rằng RFAF đang tiến vào phía nam Petrovka. AFU phản công dữ dội.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 19/2. Trong đó Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi giao tranh đang tiếp diễn (Ảnh: Rybar).

Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây ở Andriivka

Kênh RVvoenkory đưa tin, lực lượng Moscow đã chiếm được Ulakly trong "túi Andriivka" theo hướng Dnepropetrovsk, quân đội Ukraine không thể rút khỏi khu vực này.

Nhà phân tích quân sự người Ukraine, ông Miroshnikov, xác nhận: "Thật không may, không phải tất cả binh sĩ Ukraine đều thoát khỏi vòng vây. Đã có người thiệt mạng và tù binh. Sự việc này có thể được ngăn chặn nếu lệnh triệt thoái được đưa ra kịp thời. Nhưng điều đó vẫn chưa được thực hiện".

"Bởi vì Tướng Tarnavsky, với tư cách là chỉ huy của Nhóm chiến thuật Donetsk, cần những báo cáo tốt lên cấp cao hơn rằng "chúng ta đã kiểm soát được mọi thứ ở đó". Trên thực tế, tình hình đã mất kiểm soát từ 2 tuần trước. Càng ngày tình hình càng trở nên tồi tệ hơn", ông phàn nàn.

"Và đây là câu hỏi - nếu tình hình hoạt động sau khi mất một phần Andriivka chỉ ra khả năng bị bao vây, tại sao bộ chỉ huy lại kiên quyết từ chối cho phép quân đồn trú rút lui? Tại sao tình hình lại trở nên thảm hại đến thế?", chuyên gia người Ukraine nói thêm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 18/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Gần 150 cuộc đụng độ xảy ra trong ngày

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đã có 144 cuộc đụng độ chiến đấu diễn ra, trong đó có 43 cuộc ở hướng Pokrovsk... Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 72 cuộc không kích, sử dụng 2 tên lửa và 94 bom KAB. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.024 UAV cảm tử và thực hiện khoảng 4.200 trận pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Orekhov. Tại khu vực Kursk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga và 3 cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra.

Nổ lớn ở Kiev: Phòng không Ukraine khai hỏa

Rạng sáng nay 19/2, không quân Ukraine báo cáo có những tiếng nổ lớn ở Kiev và hệ thống phòng không đang hoạt động nhằm đánh chặn UAV Nga.

Vào lúc 02h06, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko báo cáo rằng lực lượng phòng không đang hoạt động ở thủ đô và kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn.

Pháo cao xạ Ukraine đánh trả UAV Nga ở Kiev (Ảnh minh họa: Getty).

UAV tập kích nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng Samara của Nga đã bị UAV tấn công, gây ra một đám cháy lớn.

Theo Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev, các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Đồng thời, chính quyền Nga không tiết lộ quy mô hư hại hoặc hậu quả có thể xảy ra của vụ tấn công.

Các kênh Telegram của Nga đưa tin rằng người dân địa phương đã nghe thấy ít nhất 3 vụ nổ vào khoảng 2h45 sáng 19/2, theo giờ địa phương.

Nhà máy lọc dầu Syzran là một trong những doanh nghiệp chủ chốt trong khu vực, cung cấp sản xuất và chế biến các sản phẩm dầu mỏ tại vùng Samara.

Trước đó, nhà máy lọc dầu Syzran đã bị UAV tấn công vào tháng 3/2024. Lần gần đây nhất, đám cháy tại nhà máy đã được dập tắt sau hơn một ngày.

Pháp không chuẩn bị gửi bộ binh đến Ukraine

Le Figaro đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris vẫn chưa chuẩn bị gửi bộ binh đến Ukraine.

Tổng thống Macron cũng tuyên bố rằng Pháp ủng hộ việc tái vũ trang quân đội Ukraine, đây sẽ là một phần của chiến lược an ninh dài hạn.

Trong số các biện pháp khác, ông đề cập đến khả năng Ukraine gia nhập NATO, lưu ý rằng vấn đề này đang được thảo luận tích cực với Vương quốc Anh.

Tổng thống Pháp cũng đề cập đến khả năng "quyết định, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán, tiến hành một hoạt động gìn giữ hòa bình theo lệnh của Liên hợp quốc sẽ diễn ra dọc theo tiền tuyến".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tỏ ra hoài nghi về ý tưởng triển khai quân đội châu Âu đến Ukraine như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình, nói rằng việc gửi quân là "cách khó khăn nhất và kém hiệu quả nhất" để đảm bảo hòa bình ở Ukraine.

Trước đó, Washington Post đã biết một cách không chính thức rằng châu Âu đã sẵn sàng gửi tới 30.000 quân đến Ukraine, trong đó Pháp sẵn sàng đảm đương 1/3.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sau cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào ngày 17/2, một lần nữa lên tiếng phản đối các cuộc thảo luận về việc triển khai quân đội Đức tới Ukraine như một phần của giải pháp hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Skynews)

Anh tin rằng chỉ cần triển khai vài chục nghìn quân ở Ukraine là đủ

The Guardian, trích dẫn các nguồn tin trong ngành quốc phòng Anh, cho biết, có thể đạt được sự đảm bảo an ninh cho Ukraine dưới sự lãnh đạo của châu Âu với số lượng quân ít hơn đáng kể so với con số 100.000-150.000 hoặc thậm chí nhiều hơn mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu.

Theo các nguồn tin của Anh, vai trò gìn giữ hòa bình ở Ukraine có thể do một nhóm tương đối nhỏ "vài chục nghìn" quân hoặc thậm chí ít hơn đảm nhiệm.

Họ trích dẫn khả năng các lực lượng phương Tây có thể sử dụng tình báo và giám sát để theo dõi mọi nỗ lực của Nga nhằm vi phạm các điều khoản của một "lệnh ngừng bắn" tiềm năng.

Một kịch bản thay thế, theo các nguồn tin nói với The Guardian, sẽ không có quân đội phương Tây nào ở Ukraine và tập trung vào hoạt động trinh sát tầm xa.

Vương quốc Anh là một trong những nước đầu tiên công khai tuyên bố sẵn sàng hoặc có khả năng sẵn sàng triển khai lực lượng của mình tại Ukraine để đảm bảo kiểm soát "lệnh ngừng bắn".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng sẽ không thể chấp nhận được nếu các quốc gia thành viên NATO triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine sau khi đã đạt được thỏa thuận giải quyết chiến tranh.