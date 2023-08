Mỹ cảnh báo Nhật Bản nguy cơ rò rỉ thông tin mật

Nhật Bản có thể đối mặt nguy cơ rò rỉ thông tin mật (Ảnh minh họa: Getty).

Theo các quan chức Mỹ, Washington đã cảnh báo Nhật Bản trong suốt một năm qua rằng, tin tặc Trung Quốc đã tìm cách xâm nhập mạng lưới của Nhật Bản trước khi Tokyo có hành động để bảo vệ chúng.

Báo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ và Nhật Bản cho biết, tin tặc Trung Quốc bị nghi là đã tiếp cận thông tin mật về năng lực, kế hoạch và thiếu sót về quân sự của Nhật.

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ ngày càng lo ngại rằng, thông tin nhạy cảm mà Washington chia sẻ với một số đồng minh có thể gặp rủi ro do bị xâm nhập. Do vậy, kể từ năm 2020, nhiều quan chức Mỹ đã tới Tokyo để cảnh báo Nhật Bản về vấn đề này, trong đó có tướng Paul Nakasone, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia kiêm chỉ huy Bộ Tư lệnh Mạng Mỹ.

Theo một cựu quan chức tình báo, mặc dù Nhật Bản đã được cảnh báo về nguy cơ trên, nhưng Mỹ hiện chưa thấy Tokyo hành động đủ để bảo vệ mạng lưới thông tin của nước này.

Trong khi đó, Nhật Bản muốn có bằng chứng cho thấy sự xâm nhập, đồng thời nói thêm rằng thông tin tình báo đôi khi quá nhạy cảm để chia sẻ chi tiết cụ thể. Cựu quan chức tình báo cũng cho biết Nhật Bản cũng miễn cưỡng để Mỹ tham gia vào mạng lưới an ninh mạng của nước này.

Theo các quan chức, chỉ sau khi bà Anne Neuberger, phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về công nghệ mạng mới, đến thăm Nhật Bản vào giữa tháng 11/2021, Mỹ và Nhật Bản mới vạch ra một hướng đi thành công. Kể từ đó, Nhật Bản đã bắt đầu tăng cường phòng thủ an ninh mạng, mặc dù Washington muốn Tokyo hành động nhiều hơn nữa.