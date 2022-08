Mỹ cảnh báo Nga có thể sắp đẩy mạnh tập kích Ukraine

Thành phố Odessa của Ukraine sau khi bị tập kích (Ảnh minh họa: Reuters).

"Bộ Ngoại giao có thông tin rằng Nga sắp đẩy mạnh các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine trong những ngày tới", Đại sứ quán Mỹ tại Kiev ngày 23/8 cảnh báo.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cũng hối thúc công dân Mỹ lập tức rời Ukraine bằng các phương tiện mặt đất sẵn có và an toàn.

"Nếu bạn nghe thấy tiếng nổ lớn hay còi báo động, hãy lập tức tìm nơi trú ẩn. Nếu ở nhà hay trong một tòa nhà hãy đi đến tầng thấp nhất, nơi có ít tường, cửa sổ và ô thoáng bên ngoài nhất, đóng cửa và tránh xa bất kỳ cửa sổ hay khe hở nào", Đại sứ quán Mỹ hướng dẫn cách đảm bảo an toàn cho người dân khi ở Ukraine.

"Tình hình an ninh ở Ukraine có nhiều biến động và có thể xấu đi nhanh chóng, do vậy, công dân Mỹ cần cảnh giác và nâng cao nhận thức về an ninh", Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Kiev lo ngại Nga có thể tăng cường tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong đó có các cơ quan đầu não ở thủ đô Kiev đúng dịp kỷ niệm 31 năm Ukraine tách ra độc lập và cũng là tròn 6 tháng kể từ khi xung đột nổ ra. Theo trang tin Ukrainska Pravda, chính phủ Ukraine đã cho phép nhân viên chính phủ làm việc ở nhà trong tuần này để đảm bảo an toàn.