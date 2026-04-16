Mỹ cảnh báo cứng rắn Iran trước thời hạn ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển và áp lực kinh tế nếu họ không “lựa chọn một cách khôn ngoan”.

“Trong thời gian chờ đợi và cho đến khi nào còn cần thiết, chúng tôi sẽ duy trì lệnh phong tỏa này. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, thì họ sẽ vừa phải chịu sự phong tỏa, vừa phải hứng chịu bom rơi xuống các cơ sở hạ tầng, mạng lưới điện và năng lượng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/4.

Ông Hegseth cho biết Mỹ đang tái trang bị “với sức mạnh lớn hơn trước”. “Trong khi các vị đào bới từ các cơ sở bị trúng bom, chúng tôi đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Các vị đang đào lên những bệ phóng và tên lửa còn sót lại mà không có khả năng thay thế chúng. Các ông không còn ngành công nghiệp quốc phòng. Không còn khả năng bổ sung các năng lực tấn công hay phòng thủ của mình nữa”, ông nói.

Ông cho rằng, Iran công khai tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng “thực tế Iran không còn lực lượng hải quân”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định Washington đang cho Iran thực hiện mọi thứ theo “cách dễ dàng hoặc cách khó khăn” tùy vào lựa chọn của họ.

Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ cũng đang “tối đa hóa áp lực kinh tế” lên Iran. “Tôi hy vọng các vị sẽ lựa chọn một thỏa thuận vốn đã nằm trong tầm tay, vì sự tốt đẹp hơn cho người dân và vì sự tốt đẹp hơn cho thế giới”, ông nói.

Tại cuộc họp báo chung, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cho hay lực lượng Mỹ tại Trung Đông đang tiến hành "tái vũ trang" trong thời gian ngừng bắn.

"Họ đang tận dụng thời gian này để thực hiện một vài việc. Chúng ta đang tái vũ trang. Chúng ta đang điều chỉnh lại trang thiết bị và thay đổi các chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến của mình", ông Cooper nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cũng khẳng định: “Trong giai đoạn ngừng bắn này, lực lượng hiệp đồng của Mỹ vẫn giữ nguyên vị trí và sẵn sàng tái khởi động các chiến dịch tác chiến quy mô lớn”.

Ông Caine cảnh báo, Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu các bạn không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”.

Ông khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải bao trùm các cảng biển và đường bờ biển của Iran, đồng thời áp dụng cho tất cả các tàu thuyền, bất kể họ đang treo cờ của quốc gia nào.

Những cảnh báo trên được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong tuần này, chỉ vài ngày trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần hết hiệu lực.