Mỹ có thể trì hoãn bàn giao vũ khí cho châu Âu vì xung đột Iran

Tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất (Ảnh: Reuters).

Al Jaazeera dẫn các nguồn tin ngày 16/4 cho hay, trong các thông điệp song phương những ngày gần đây, Mỹ được cho là đã thông báo tới một số đối tác châu Âu rằng một số đợt chuyển giao vũ khí theo hợp đồng trước đây có khả năng bị trì hoãn, do cuộc chiến với Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí.

Số vũ khí bị trì hoãn bao gồm nhiều loại đạn dược khác nhau, trong đó có những loại đạn có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công và phòng thủ.

Một số loại vũ khí được đề cập đã được các quốc gia châu Âu mua theo chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) nhưng vẫn chưa được bàn giao. Một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm các nước ở khu vực Baltic và Scandinavia.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Việc trì hoãn này, nếu được xác thực, cho thấy mức độ mà cuộc chiến chống lại Iran làm căng thẳng nguồn cung của Mỹ đối với một số loại vũ khí và đạn dược quan trọng.

Các quan chức châu Âu phàn nàn sự chậm trễ này đang đẩy họ vào một tình thế khó khăn.

Theo chương trình FMS, các quốc gia nước ngoài mua vũ khí do Mỹ sản xuất với sự hỗ trợ hậu cần và sự đồng ý của chính phủ Mỹ. Washington đã thúc đẩy các đối tác NATO ở châu Âu mua thêm nhiều khí tài do Mỹ sản xuất dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thông qua chương trình FMS, như một phần của nỗ lực chuyển giao trách nhiệm phòng thủ thông thường của châu Âu từ Mỹ sang các đối tác châu Âu.

Tuy nhiên, việc bàn giao các loại vũ khí như vậy thường xuyên bị chậm trễ. Một số nước châu Âu đang chuyển hướng tìm kiếm các hệ thống vũ khí được sản xuất ngay tại khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết số vũ khí này là cần thiết cho cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời họ chỉ trích các quốc gia châu Âu vì đã không hỗ trợ Mỹ và Israel trong việc khai thông eo biển Hormuz.

Ngay cả trước khi cuộc chiến Iran nổ ra, Washington đã rút hàng tỷ USD từ các kho dự trữ vũ khí, bao gồm các hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa chống tăng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022 và Israel bắt đầu các chiến dịch quân sự ở Gaza vào cuối năm 2023.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, Tehran đã bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các quốc gia Vùng Vịnh. Hầu hết đã bị lực lượng đánh chặn, bao gồm cả bằng hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot.