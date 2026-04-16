Mỹ bác đề xuất của Nga về tiếp quản uranium làm giàu từ Iran

Các máy li tâm tại một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRIB).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/4 cho biết, Nga vẫn để ngỏ đề xuất về việc lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran.

Ông Peskov nói rằng lời đề nghị của Nga đã được đưa ra từ khá lâu và vào thời điểm đó Tehran đã đồng ý với ý tưởng này. Ông gọi đề xuất là một giải pháp rất tốt, nhưng phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẵn sàng quay trở lại với sáng kiến này”.

Khi được hỏi liệu Nga có cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát đầy đủ hay không, ông Peskov trả lời: “Chúng tôi hoàn toàn hợp tác”.

Ông nhấn mạnh Iran là “một trong những quốc gia bị kiểm tra gắt gao nhất” bởi IAEA, đơn vị mà theo ông “chưa bao giờ xác nhận bất kỳ nỗ lực nào của Iran trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua khẳng định Tehran có “quyền bất khả xâm phạm” trong việc làm giàu uranium cho các mục đích hòa bình.

Tehran trước đây đã ám chỉ rằng họ có thể gửi một phần uranium đã làm giàu sang một nước thứ ba như Nga, và được cho là đã đưa ra ý tưởng này trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của mình, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Các quan chức Iran tuyên bố họ không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của họ và vì mục đích dân sự.

Đề xuất của Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là sẽ nối lại đàm phán trong tuần này sau khi vòng đàm phán tại Islamabad cuối tuần trước đổ vỡ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các bên đàm phán đang thảo luận về nhiều phương án khác nhau nhằm giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Tehran hiện vẫn chưa sẵn sàng xem xét khả năng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Nga.

"Có rất nhiều phương án cho một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi vẫn chưa đạt đến giai đoạn đó bởi vì, như các bạn đã thấy, trong suốt quá trình đàm phán chúng tôi đã chứng kiến phía Mỹ vi phạm các cam kết", nhà ngoại giao Iran phát biểu hôm 15/4 khi được hỏi về quan điểm của Tehran đối với đề xuất của Moscow về việc lưu trữ uranium đã làm giàu của Iran.

Ông Baghaei nêu rõ, Iran "cần phải xem con đường đang đi sẽ dẫn đến đâu và phương án nào cuối cùng có thể được thống nhất”.

Mỹ được cho là đã đề xuất hoãn việc làm giàu uranium của Iran trong 20 năm và loại bỏ kho dự trữ hiện có của Tehran. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, lệnh cấm 20 năm vẫn là chưa đủ, trong khi các nhà đàm phán Iran được cho là đã phản hồi bằng một đề xuất hoãn trong 5 năm và bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc tịch thu khoảng 440 kg uranium đã làm giàu của Iran.