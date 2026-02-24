Mực nước sông Mekong ở biên giới Thái Lan - Lào giảm báo động

Nhiều bãi cát nổi lên ở khu vực sông Mekong giữa Thái Lan và Lào (Ảnh: Nation).

Mực nước sông Mekong tại Nong Khai (Thái Lan) đã giảm xuống còn 1,37m thấp hơn rất nhiều so với mức báo động là 9,16m, làm lộ ra những bãi cát rộng lớn dọc 6 huyện ven sông và cho phép người dân ở một số khu vực có thể đi bộ từ bờ Thái Lan sang các cù lao phía Lào.

Các quan chức thủy văn địa phương cho biết việc Thái Lan chính thức bước vào mùa hè cùng với nền nhiệt tăng đều đang khiến nguồn nước tại Nong Khai suy giảm mạnh, trong đó mực nước sông Mekong cũng sụt giảm.

Đơn vị Thủy văn Nong Khai thuộc Cục Tài nguyên Nước đo được mực nước Mekong ở mức 1,37m, giảm 1cm so với cùng thời điểm ngày 22/2, và thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo 9,16m.

Mực nước thấp đã làm lộ ra các ghềnh đá, bãi cát và những bãi bồi rộng dọc theo đoạn sông biên giới Thái Lan - Lào. Tình trạng này được ghi nhận tại cả 6 huyện của Nong Khai giáp sông Mekong gồm: Sangkhom, Si Chiang Mai, Tha Bo, Mueang Nong Khai, Phon Phisai và Rattanawapi.

Tại một số địa điểm, các bãi cát mới lộ ra khiến việc đi bộ từ Thái Lan sang các cù lao phía Lào tương đối dễ dàng. Một khu vực đáng chú ý là gần làng Ban Mo, tiểu khu Ban Mo, huyện Si Chiang Mai, nơi người dân có thể đi lại giữa bờ Thái và Don Ching Choo, một cù lao lớn thuộc lãnh thổ Lào, nơi nhiều người dân Lào đang canh tác.

Ở một số điểm khác, người dân hai bên Thái Lan và Lào cũng có thể đi bộ xuống sông để đánh bắt cá mà không cần dùng thuyền. Thậm chí, một số bãi cát mới xuất hiện còn được tận dụng làm sân thể thao tạm thời để tập luyện.