Mưa lũ khiến hơn 900 người thiệt mạng ở châu Á

Lũ nhấn chìm một cây cầu ở Hat Yai, miền Nam Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Một cơn bão nhiệt đới hiếm hoi hình thành trên eo biển Malacca đã mang theo lượng mưa như trút tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia trong tuần qua.

Sri Lanka cũng bị một cơn bão khác quét qua, và lượng mưa lớn từ hệ thống thời tiết này đang tiến tới bờ biển phía nam Ấn Độ.

Theo thống kê, mưa lũ, sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 435 người ở Indonesia, 334 người ở Sri Lanka, 162 người ở Thái Lan và 2 người ở Malaysia.

Tại Indonesia, các đội cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Sumatra, nơi bão Senyar gây ra lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Tính đến ngày 30/11, hơn 406 người ở Indonesia vẫn đang mất tích.

Kể từ ngày 25/11, lực lượng cứu hộ đã cố gắng tiếp cận những người dân bị mắc kẹt do mưa lớn khiến sông tràn bờ ở Bắc Sumatra. Một số người phải dùng thuyền cao su để sơ tán người bị kẹt.

Tại Thái Lan, theo người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat, khoảng 3,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Bệnh nhân được đưa đi bằng trực thăng, và nhiều khu vực bị cô lập phải nhận các vật tư quan trọng như bình oxy bằng đường không.

Thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, chứng kiến lượng mưa kỷ lục 300 năm, gây ngập lụt sâu đến 2,5m, khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Songkhla. Tới cuối tuần, nước đã rút bớt và một số du khách nước ngoài đã được giải cứu.

Tại Sri Lanka, bão Ditwah đã gây ra lũ quét và sạt lở vào hôm 28/11. Theo Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka, ít nhất 334 người thiệt mạng, 1,1 triệu người bị ảnh hưởng, và hơn 25.000 ngôi nhà bị phá hủy, buộc 147.000 người đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời. Hiện vẫn còn gần 200 người mất tích, nhiều khu vực bị ngập hoàn toàn và mất điện.

Tại Malaysia, bão Senyar đổ bộ rạng sáng 28/11 đã khiến 2 người thiệt mạng, khoảng 34.000 người được sơ tán.

Các nhà khoa học cảnh báo Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.

Giới chuyên gia nhận định, 2 hình thái thời tiết, gồm bão Koto ở Philippines và sự hình thành bất thường của bão Senyar ở eo biển Malacca, có thể đã tương tác, gây ra hiện tượng cực đoan này.

Trong tháng 11, Đông Nam Á cũng chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng ở Việt Nam, cùng 2 cơn bão Kalmaegi và Fung Wong quét qua Philippines. Trong khi đó, mùa hè vừa qua, Đông Nam Á trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.