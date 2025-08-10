Lũ quét, sạt lở ở Trung Quốc khiến 13 người thiệt mạng và 30 người mất tích

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau trận lũ quét ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc ngày 8/8 (Ảnh: AFP).

Các dòng bùn đất và nước lũ bắt đầu đổ xuống khu vực núi non của tỉnh Cam Túc của Trung Quốc từ ngày 7/8. Đến ngày 9/8, số người thiệt mạng được ghi nhận là 13, trong khi còn 30 người khác mất tích.

Hàng trăm người đã được cứu, hàng nghìn người khác phải sơ tán. Một quan chức cứu hộ cho biết tình hình “rất phức tạp” do bùn đất, đường sá gập ghềnh, cùng với việc đường dây điện thoại và nguồn điện bị cắt.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 4.000 người bị mắc kẹt tại khu vực núi Xinglong, rác thải do mưa lớn cuốn xuống chắn ngang nhiều tuyến đường.

Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi “nỗ lực tối đa” để tìm kiếm những người mất tích.

Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Bắc Kinh đã cấp 100 triệu nhân dân tệ (gần 14 triệu USD) cho công tác cứu trợ tại Cam Túc. Chính quyền cũng phát cảnh báo màu vàng về mưa lớn và kích hoạt kế hoạch ứng phó lũ tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Trùng Khánh.

Thiên tai thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt vào mùa hè khi một số khu vực hứng chịu mưa lớn còn những nơi khác lại trải qua nắng nóng gay gắt.

Miền Nam Trung Quốc tuần này cũng hứng chịu mưa lớn, buộc hàng chục nghìn người ở Quảng Đông phải sơ tán. Trong khi đó, mưa to ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 7 đã khiến 44 người thiệt mạng, chủ yếu tại vùng ngoại ô, và thêm 8 người chết do lở đất ở tỉnh Hà Bắc lân cận.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng khi Trái đất tiếp tục nóng lên do phát thải nhiên liệu hóa thạch.