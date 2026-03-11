Một tầng lớp tỷ phú mới xuất hiện ở Nga

Tỷ phú Nga Vadim Moshkovich (Ảnh: Reuters).

Theo Danh sách Tỷ phú Thế giới năm 2026 của tạp chí Forbes được công bố hôm qua 10/3, có kỷ lục 155 công dân Nga xuất hiện trong bảng xếp hạng thường niên này.

Tổng tài sản của họ đạt 696,5 tỷ USD, cũng là mức cao kỷ lục, bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tuy nhiên, cơ cấu giới siêu giàu của Nga đang thay đổi. Các khối tài sản truyền thống trong lĩnh vực năng lượng và kim loại, vốn từ lâu là nền tảng của sự giàu có ở Nga, nay đang chia sẻ vị trí với một tầng lớp “tỷ phú nông nghiệp” đang nổi lên, những người đã tận dụng quá trình tự chủ lương thực ngày càng tăng của Nga cũng như việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Trong số những gương mặt mới từ ngành thực phẩm có tỷ phú Aleksandr Tkachev, sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD. Ông là đồng sáng lập và cổ đông kiểm soát của Agrocomplex, một trong những nhà sản xuất thực phẩm và nông nghiệp lớn nhất của Nga. Ông Tkachev từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Nga từ năm 2015 đến năm 2018.

Một gương mặt mới khác là ông Vadim Vikulov, người kiểm soát Aston, một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Nga và là nhân tố lớn trong thị trường ngũ cốc và dầu thực vật. Ông sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD.

Ông Vadim Moshkovich, với tài sản 2,9 tỷ USD, là người giàu nhất trong nhóm này và thường xuyên xuất hiện trong danh sách. Ông kiểm soát Rusagro, một trong những nhà sản xuất thịt lợn và đường lớn nhất của Nga. Ông Moshkovich đã từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty vào năm 2022 sau khi bị Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân.

Những gương mặt mới khác trong danh sách năm nay đến từ các doanh nghiệp phân bón, than đá, ngành năng lượng, dược phẩm và bất động sản.

Các vị trí dẫn đầu trong danh sách vẫn do những nhà công nghiệp truyền thống thống trị. Tỷ phú Alexey Mordashov, ông trùm thép và vàng, lần đầu tiên đứng đầu danh sách tỷ phú Nga với tài sản 37 tỷ USD, tiếp theo là Vladimir Potanin của Norilsk Nickel với 29,7 tỷ USD và Vagit Alekperov, cựu giám đốc Lukoil, với 29,5 tỷ USD.