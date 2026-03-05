Trung Quốc giành lại ngôi vị "thủ phủ tỷ phú" của thế giới

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để giành lại danh hiệu "thủ phủ tỷ phú" của thế giới. Theo báo cáo thường niên do tổ chức Hurun Group công bố hôm 5/3, Trung Quốc dẫn đầu với 1.110 tỷ phú trong tổng số 4.020 tỷ phú trên toàn cầu.

Báo cáo cho biết Trung Quốc có thêm 287 tỷ phú so với năm ngoái, qua đó không chỉ bù đắp hoàn toàn mà còn vượt qua mức sụt giảm trong 3 năm vừa qua.

Xếp thứ hai là Mỹ với 1.000 tỷ phú, tăng 130 người.

Đứng thứ ba là Ấn Độ với 308 tỷ phú, tăng 24 người. Đức vươn lên vị trí thứ tư với 171 tỷ phú (tăng 30 người), vượt qua Anh. Các quốc gia khác ghi nhận mức tăng nhanh gồm Nga, Australia, Singapore, Brazil, Canada và Ả rập Xê út.

Liên minh châu Âu có 495 tỷ phú, dẫn đầu là Đức với 171 người, tiếp theo là Italy với 73 và Pháp với 71. Những nước đóng góp lớn khác gồm Thụy Điển (35) và Tây Ban Nha (34).

Đông Nam Á có 181 tỷ phú, tăng 7 người, dẫn đầu là Singapore với 59, tiếp theo Indonesia với 44 và Thái Lan với 40. Malaysia và Philippines mỗi nước có 16, còn Việt Nam có 6 tỷ phú.

Khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) có 48 tỷ phú, tăng 9 người, dẫn đầu là Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất với 28, tiếp theo là Ả rập Xê út với 17, Qatar với 2 và Kuwait với 1.

Xét theo thành phố, New York của Mỹ vẫn là “thủ phủ tỷ phú” của thế giới với 146 tỷ phú, tăng 17 người. Thâm Quyến của Trung Quốc vọt lên vị trí thứ hai khi tăng thêm 47 người, đạt 132 tỷ phú, trong khi Mumbai (Ấn Độ) tụt xuống vị trí thứ sáu với 95 tỷ phú. Các thành phố khác tăng nhanh gồm San Francisco, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Hong Kong và Moscow.