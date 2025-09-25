Quan chức Nga nghi ngờ châu Âu bí mật triển khai vũ khí gần biên giới

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov (Ảnh: Tass).

"Họ (các nước châu Âu) không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì nghiêm trọng hơn", ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, nói với hãng tin Tass hôm 25/9 khi bình luận về tình hình liên quan đến cáo buộc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận các nước NATO gần đây.

"Nhưng chúng ta phải hiểu rằng có lẽ dưới vỏ bọc của những tin đồn này, đang có một cuộc triển khai và chuẩn bị bí mật để tái triển khai máy bay và hệ thống phòng không đến biên giới với Nga hoặc Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã ghi nhận hoạt động di chuyển của một số máy bay từ Pháp và Anh", ông Kartapolov nhấn mạnh.

Quan chức Nga lưu ý rằng các nước châu Âu hiện nay có thể thực hiện bất kỳ hành động nào, khi các nhà lãnh đạo của họ “không quan tâm đến chính người dân của nước mình”. Tuy nhiên, ông Kartapolov chỉ ra các nước mà ông cho là ngoại lệ gồm Hungary, Slovakia và Serbia.

Theo ông, tất cả những nước còn lại đều nghe theo Liên minh châu Âu (EU). "Bất kỳ điều gì họ được đề nghị làm ở Brussels hay London, họ sẽ làm theo”, ông nói thêm.

Ông Kartapolov cho rằng, việc đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu và cố gắng giải thích bất kỳ điều gì cho họ cũng "hoàn toàn vô nghĩa và vô ích".

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh một số nước thành viên NATO gần đây liên tiếp cáo buộc Nga xâm phạm không phận và báo cáo các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái nghi là của Nga. Moscow bác bỏ những cáo buộc này là vô căn cứ, thậm chí không loại trừ khả năng đây là những hành động khiêu khích.

Estonia cuối tuần trước nói rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã vi phạm không phận Estonia mà không có sự cho phép trong khoảng 12 phút trước khi buộc phải rút lui.

Vài ngày trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái của Nga đi vào không phận, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải bắn hạ một số trong đó.

Một số nước khác trong liên minh quân sự NATO cũng báo cáo những vụ việc tương tự.

Giới chức Nga khẳng định các tiêm kích của Nga chỉ thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và “không đi chệch lộ trình đã thỏa thuận, cũng không tiến vào không phận Estonia”.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng cả Ba Lan lẫn Estonia đều chưa cung cấp bằng chứng xác đáng.

Ông Polyansky cáo buộc các nước châu Âu “tạo dựng” sự cố với Nga nhằm gây sức ép để chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường gay gắt hơn với Moscow.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh sẽ quyết định theo từng trường hợp cụ thể về việc có bắn hạ máy bay Nga bị nghi ngờ xâm phạm không phận của khối hay không.

Tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo: “Nếu một tên lửa hay máy bay khác xâm nhập không phận chúng tôi mà không có phép, bất kể là cố ý hay vô tình, và bị bắn hạ, mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng tới đây than phiền”.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng đưa ra thông điệp tương tự, khẳng định London sẵn sàng “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm nhập không phận NATO là “không thể loại trừ”.