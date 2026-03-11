Moscow cáo buộc Anh liên quan đến cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga

Khói bốc lên trong cuộc tấn công của Ukraine vào một nhà máy sản xuất tên lửa ở Bryansk, Nga ngày 10/3 (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin ngày 11/3 cáo buộc các chuyên gia Anh có liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Bryansk của Nga bằng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất.

Thống đốc vùng Bryansk, Aleksandr Bogomaz, cho biết cuộc tấn công hôm 10/3 đã khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 42 người bị thương trong một “cuộc tấn công tên lửa”, nhưng không nêu rõ mục tiêu bị trúng.

Sau đó, ông xác nhận cuộc tấn công có sử dụng một số lượng tên lửa Storm Shadow không xác định, có tầm bắn lên tới 560km. Bryansk nằm cách biên giới Ukraine chỉ hơn 100km.

Ukraine tuyên bố tấn công một nhà máy quan trọng sản xuất linh kiện tên lửa. Moscow cáo buộc Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.

Khi được hãng tin Reuters hỏi liệu sẽ có phản ứng quân sự nào đối với việc sử dụng tên lửa của Anh tấn công lãnh thổ có chủ quyền của Nga hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ xem xét sự tham gia của Anh.

“Rõ ràng, việc phóng những tên lửa này không thể xảy ra nếu không có các chuyên gia Anh. Chúng tôi nhận thức được điều này, chúng tôi biết rõ, và đương nhiên chúng tôi đã tính đến yếu tố này”, ông Peskov nói với các phóng viên.

“Để ngăn chặn những hành động như vậy của chính quyền Kiev tiếp diễn, chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành”, ông Peskov nói thêm, đồng thời cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch là phi quân sự hóa Ukraine.

Hiện chưa có bình luận nào từ London, mặc dù Nga nhiều lần tuyên bố Ukraine cần kinh nghiệm của phương Tây, cũng như dữ liệu nhắm mục tiêu và hình ảnh vệ tinh do phương Tây cung cấp để phóng các tên lửa tiên tiến vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã tấn công một trong những nhà máy quân sự quan trọng nhất ở Bryansk, nơi sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước và nhắm vào dân thường.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bất kỳ cường quốc nước ngoài nào khác, và Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.