Chủ tịch Kim Jong-un đặt hoa viếng Đại sứ Nga tại Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đích thân đặt hoa viếng Đại sứ Nga Alexander Matsegora (Ảnh: KCNA).

Chuyến thăm diễn ra vào ngày 10/12, cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Trước đó, Moscow thông báo ngày 8/12 rằng Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã qua đời cuối tuần qua ở tuổi 70.

Ông Kim đã đặt hoa tại đại sứ quán và dành một phút mặc niệm ông Matsegora, KCNA cho biết. KCNA cũng cho hay, các lãnh đạo cấp cao khác, bao gồm quan chức quân sự hàng đầu Pak Jong Chon, cũng đã tới đại sứ quán.

Ông Matsegora sinh năm 1955. Năm 1978, ông tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow. Ông gia nhập ngành ngoại giao năm 1999 và đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga và ở nước ngoài.

Ông Matsegora giữ chức đại sứ Triều Tiên từ năm 2014, trước đó ông từng là cố vấn tại đại sứ quán và là phó vụ trưởng Vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Nga.

Dưới nhiệm kỳ của ông, quan hệ giữa hai nước láng giềng đã ấm lên đến mức chưa từng thấy kể từ thời Liên Xô. Năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Ông Kim nói tại đại sứ quán rằng đó là “nỗi đau buồn sâu sắc và mất mát lớn khi Nga mất đi vị đại sứ vào thời điểm đánh dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng đang mở ra trong tiến trình phát triển quan hệ giữa hai nước”, theo KCNA.