MC Mỹ bị chỉ trích sau phát ngôn gây tranh cãi về người vô gia cư

Người dẫn chương trình Brian Kilmeade trong chương trình "Fox & Friends" vào ngày 27/8 (Ảnh: Getty).

Trong chương trình Fox & Friends của kênh Fox News hôm 10/9, người dẫn chương trình (MC) Brian Kilmeade và hai người dẫn chương trình khác đã thảo luận về vụ sát hại Iryna Zarutska, 23 tuổi, một phụ nữ Ukraine bị đâm chết trên một chuyến tàu ở Bắc Carolina vào tháng 8.

Người đàn ông bị buộc tội sát hại Zarutska được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và đã có 14 tiền án tiền sự. Video ghi lại vụ sát hại Zarutska đã lan truyền trên mạng.

Trong chương trình Fox and Friends, người dẫn chương trình Lawrence Jones cho biết những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần nên chấp nhận các chương trình hỗ trợ tài chính công để giúp đỡ họ, nếu không sẽ bị bỏ tù.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình Brian Kilmeade nói với người cùng dẫn với mình rằng: "Tiêm thuốc tử hình bắt buộc hay biện pháp nào đó tương tự. Cứ tử hình hết đi".

Ông Kilmeade đã phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội vì những bình luận của mình.

Trong số những người lên tiếng phản đối có Thống đốc California Gavin Newsom. Ông đã đáp trả bằng câu nói: "Kẻ nào bịt tai trước tiếng kêu cứu của người nghèo thì chính họ sẽ không được đáp lại khi kêu cứu”.

Vào sáng 14/9, trong chương trình Fox & Friends Weekends, ông Kilmeade đã xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi.

"Tôi đã sai khi nói rằng họ nên được tiêm thuốc độc. Tôi xin lỗi vì phát ngôn vô cùng tàn nhẫn đó. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng không phải tất cả những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần đều hành động như kẻ gây án ở Bắc Carolina và rất nhiều người vô gia cư xứng đáng nhận được sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của chúng ta”, người dẫn chương trình của kênh Fox News lên tiếng.

Christine Quinn, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Win, tổ chức cung cấp nơi tạm trú và dịch vụ cho trẻ em vô gia cư tại thành phố New York, chỉ trích phát biểu của ông Kilmeade "hoàn toàn thiếu tính nhân đạo".

Christine Quinn, vốn ủng hộ người vô gia cư, đã mời ông Kilmeade đến làm tình nguyện tại một trong những nơi tạm trú dành cho người vô gia cư của tổ chức.

Phát biểu ban đầu của ông Kilmeade được đưa ra vài giờ trước vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ở bang Utah. Một nhà phân tích của MSNBC, Matthew Dowd, đã bị sa thải vì phát biểu rằng những lời lẽ thù hận có thể dẫn đến những hành động thù hận.