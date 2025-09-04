Máy bay vận tải quân sự Nga hạ cánh khẩn cấp

Máy bay vận tải quân sự Nga (Ảnh: Military).

Trang Militarnyi đưa tin, lúc 6h30 ngày 3/9, một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga cất cánh theo lộ trình Krasnoyarsk - Ulan-Ude. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi rời đường băng, máy bay gặp sự cố động cơ, buộc phi hành đoàn phải xin hạ cánh xuống sân bay gần nhất.

Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cheremshanka, vốn chủ yếu phục vụ máy bay cỡ nhỏ, và trượt dài thêm 50m vượt quá đường băng.

Hình ảnh được công bố cho thấy chiếc Il-76 gặp nạn thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga với lớp sơn đặc trưng và trang bị vũ khí ở tháp pháo đuôi.

Mục đích chuyến bay hiện chưa được xác định, nhưng máy bay vận tải quân sự Nga thường xuyên được sử dụng để điều chuyển nhân sự và hàng hóa đặc biệt.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga có hơn 120 chiếc Il-76 đang hoạt động, đây là dòng máy bay vận tải chủ lực.

Sau khi hoạt động phá hoại và tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gia tăng, Nga đã tái bố trí một số lượng lớn máy bay khỏi các khu vực có nguy cơ bị tập kích sang các sân bay phía đông. Ví dụ, tại Pskov, nơi từng tập trung nhiều Il-76, chúng gần như đã biến mất hoàn toàn.

Dữ liệu vệ tinh Sentinel-2 cho thấy máy bay Nga hiện nay di chuyển gần như hằng ngày để gây khó khăn cho việc phát hiện và tấn công.