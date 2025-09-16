Máy bay vận tải An-70 duy nhất của Ukraine bất ngờ xuất hiện ở Ba Lan

Máy bay vận tải quân sự Antonov An-70 của Ukraine (Ảnh: Jet).

Dữ liệu từ Flightradar24 ngày 15/9 cho thấy máy bay vận tải Antonov An-70 mang số hiệu 02-BLUE của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến vào Ba Lan và hạ cánh xuống Deblin vào khoảng 14h14.

Dữ liệu theo dõi nguồn mở chỉ ra máy bay bay qua lãnh thổ Ukraine trong tình trạng tắt bộ phát đáp, và chỉ bật lại thiết bị này khi vượt qua biên giới sang Ba Lan, một chiến thuật thường được sử dụng nhằm đảm bảo an ninh tác chiến.

Do các biện pháp thận trọng thời chiến, các chuyến bay vận tải quân sự của Ukraine thường không được công khai. Tuy nhiên, sự xuất hiện hiếm hoi của An-70 trên hệ thống theo dõi quốc tế đã cho thấy cả tính độc nhất lẫn độ nhạy cảm trong hoạt động đối với chiếc vận tải cơ chiến lược còn lại của Ukraine.

Trước đó, theo các đồn đoán, nhiều khả năng máy bay vận tải quân sự duy nhất của Ukraine đang tạm trú trên lãnh thổ Ba Lan cùng phi đội An-124 và Il-76 để thực hiện các chuyến bay vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Chiếc An-70 duy nhất trong biên chế Ukraine được tiếp nhận vào lực lượng từ năm 2015. Sau đó, Antonov đã được hiện đại hóa khung thân. Sau thời gian dài ngừng bay, máy bay này trở lại hoạt động vào tháng 7/2021, trong khuôn khổ chuẩn bị cho màn trình diễn kỷ niệm 30 năm ngày Ukraine khôi phục độc lập.

Được thiết kế từ thời Liên Xô và tiếp tục hoàn thiện bởi Antonov, An-70 là dòng vận tải quân sự tầm trung, nhằm thay thế An-12 cũ.

Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt D-27, mỗi động cơ có công suất 14.000 mã lực, cùng cánh quạt SV-27 quay ngược chiều nhau.

Tùy cấu hình, nó có thể chở tới 110 lính dù, 300 binh sĩ với vũ khí cá nhân, hoặc 206 thương binh cùng đội ngũ y tế tháp tùng.

Máy bay cũng có thể thực hiện thả dù binh sĩ và trang thiết bị hạng nhẹ từ độ cao lớn hoặc dưới thấp, đồng thời đủ khả năng cơ động nhanh phần lớn trang bị của một đơn vị bộ binh cơ giới.

Trước đó, một máy bay chữa cháy An-32P do Ukraine sản xuất đã được triển khai tới Montenegro để hỗ trợ dập tắt cháy rừng trong một nhiệm vụ có sự tham gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Thỏa thuận này được chốt sau cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.