Máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu bị gây nhiễu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 1/9 thông báo về vụ việc xảy ra ngày 31/8. Đại diện EC cho biết nhà chức trách Bulgaria nghi ngờ Nga có thể liên quan tới vụ việc.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có gây nhiễu GPS”, phát ngôn viên ủy ban Arianna Podesta nói trong một cuộc họp báo.

Nga chưa bình luận về những tuyên bố từ phía EC và Bulgaria.

Chuyến bay thuê đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Plovdiv, miền nam Bulgaria, mà không cần đổi hướng.

Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen, 66 tuổi, có mặt tại Bulgaria trong khuôn khổ chuyến công du 7 quốc gia Liên minh châu Âu, nằm ở sườn phía đông của khối 27 nước.

Khu vực này đã trải qua “nhiều hoạt động gây nhiễu và giả mạo tín hiệu", một phát ngôn viên khác của ủy ban cho biết, đồng thời cho hay EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty bị nghi ngờ liên quan.

Chính phủ Bulgaria thông báo: “Trong chuyến bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Plovdiv, tín hiệu vệ tinh truyền dữ liệu tới hệ thống định vị GPS của máy bay đã bị vô hiệu hóa.

“Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, dịch vụ kiểm soát không lưu đã ngay lập tức đề xuất phương thức hạ cánh thay thế bằng các công cụ định vị mặt đất.

Financial Times dẫn nguồn tin cho hay cho biết máy bay đã buộc phải hạ cánh bằng bản đồ giấy.